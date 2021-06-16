تجارب مبتكرة متنوعة تثري مشهد المأكولات في دبي

المصدر: دبي- البيان

تقدم دبي لزوارها تجربة متميزة، يعززها وجود تشكيلة واسعة من المطاعم، التي تقدم أشهى الأطباق والمأكولات العالمية، في ظل وجود أكثر من 200 جنسية تعيش في المدينة، الأمر الذي يرسخ مكانتها باعتبارها عاصمة فنون الطهي في المنطقة.

ومع تزايد الطلب على المنتجات المحلية ولا سيما العضوية مع ارتفاع وتيرة الوعي بمفهوم الاستدامة، وكذلك الاهتمام بأسلوب حياة صحي، يواصل الارتفاع في أعداد المزارع الجديدة، التي تراعي المعايير الدولية، للحفاظ على الموارد الطبيعية، وكذلك ممارسات الزراعة المتجددة.

ريادة

تحرص مزرعة ماي فارم دبي على ريادة الحركة الزراعية في الإمارة، عبر إطلاق مزرعة مستدامة، حيث تأتي المزرعة كونها ثمرة شغف وجهد كبير لمحمد عيساوي، الذي يعتني بها باستمرار، لتقدم لزوارها رحلة، تتيح لهم التعرف على جميع أنواع الفواكه والخضار والعسل الذي تنتجه.

وتوفر ماي فارم دبي أيضاً أصنافاً متعددة من الصابون المصنع في المزرعة، والتي يمكن تقديمها كهدايا حيث يهدف مشروع عيساوي، المهندس السابق الذي وُلد في جنوب فرنسا، ونشأ ضمن عائلة من المزارعين، إلى إنشاء مزرعة مستدامة بالاعتماد على العناصر الطبيعية وسط الصحراء والتقنيات المتقدمة المتوفرة.

كما تُعد ديزرت أورجانك، الشركة العائلية الإماراتية، من المزارع المميزة الأخرى التي تروّج للمنتجات العضوية، من خلال إنتاج أشهى أنواع الفواكه والخضار العضوية.

كما يوفر مصنع الإمارات لإنتاج حليب الإبل ومشتقاته (كاميليشيس) رحلة فريدة لجميع أفراد العائلة، كما يمكن للزوار التفاعل مع الجمال وإطعامها، والتقاط الصور ومشاهدة سباقات الهجن، فضلاً عن شراء منتجات المصنع، بما فيها حليب الإبل ومشتقاته كالآيس كريم.

أما سوق جميرا للأسماك فهو يقع في منطقة أم سقيم بدبي، ويقدم أفضل المأكولات البحرية الطازجة وبأسعار معقولة.

إلى ذلك، تعد حديقة النحل في حتا أول حديقة من نوعها على مستوى الشرق الأوسط.

شفافية

ولعشاق الشوكولاته مكان مميز، حيث يمكن للزوار الراغبين بتذوق الشوكولاته الشهية بنكهات التمر والهال، التي تشتهر بها دبي التوجه إلى مصنع ميرزام للشوكولاته في منطقة القوز، الذي يشتهر بشفافية عمليات الإنتاج فيه، فبإمكان الزوار مشاهدة كل مرحلة من مراحل صنع الشوكولاته.

وتقام في دبي فعاليات وأسواق مؤقتة عدة، تتيح لزوارها فرصة الحصول على المنتجات الطازجة، ومن بينها سوق رايب، الذي يقدم المنتجات المحضّرة يدوياً ذات الجودة العالية أسبوعياً.

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