اعتماد «دبي لمقاصة السلع» شركة مقاصة معترفاً بها في سنغافورة

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة دبي لمقاصة السلع، شركة التقاص المركزي المملوكة بالكامل لبورصة دبي للذهب والسلع، اعتمادها شركة مقاصة معترفاً بها من سلطة النقد في سنغافورة، والتي تعتبر المصرف المركزي للبلاد وهيئة التنظيم المالي فيها. وتعد شركة دبي لمقاصة السلع، أكبر شركات التقاص المركزي وأكثرها تنوعاً في منطقة الشرق الأوسط، وهي توفر خدمات المقاصة لبورصة دبي للذهب والسلع منذ إنشائها.

ويتيح هذا الاعتماد من سلطة النقد في سنغافورة لشركة دبي لمقاصة السلع إمكانية تقديم خدمات المقاصة للبنوك والمؤسسات المالية العاملة في سنغافورة، والتي تعد مركزاً مالياً عالمياً رئيسياً. وكان قد سبق لبورصة دبي للذهب والسلع أن حصلت في عام 2008 على اعتماد سلطة النقد في سنغافورة مشغل سوق معتمداً.

ثقة

قال ليس ميل، الرئيس التنفيذي لبورصة دبي للذهب والسلع: حصولنا على هذا الاعتماد من سلطة النقد في سنغافورة إنجاز مهم يؤكد مجدداً الثقة في قدراتنا، ويبرز التزامنا بالامتثال للوائح التنظيمية، التي تسعى إلى تعزيز النزاهة المالية في أسواق السلع والمشتقات في جميع أنحاء العالم.

كما يتيح هذا الاعتماد للمؤسسات العاملة في سنغافورة إمكانية الوصول إلى أعضاء بورصة دبي للذهب، ويعكس المكانة المرموقة لشركة دبي لمقاصة السلع في المنطقة، فضلاً عن أنه يمثل خطوة مهمة لمجموعة بورصة دبي للذهب والسلع في سياق تطلعاتنا إلى توسيع خدماتنا ومنتجاتنا عبر المنطقة الآسيوية، باعتبارها جزءاً من استراتيجيتنا الأوسع للنمو.

ويأتي هذا الإعلان ليواصل النجاح الكبير، الذي حققته بورصة دبي للذهب والسلع على صعيد مجموعة منتجاتها الخاصة بعقود الروبية الهندية، والتي تتضمن العقود الشهرية الآجلة للروبية الهندية، وعقود خيارات الروبية الهندية، وعقود كوانتو الروبية الهندية الآجلة، وعقود الروبية الهندية الآجلة المصغرة.

وتوفر العقود الأسبوعية الآجلة للروبية الهندية التي تم طرحها العام الماضي، للمشاركين في السوق فرصاً قصيرة الأجل للتحوط والمراجحة، مع تتبع أكبر تجمع للسيولة الخارجية في العالم لمنتجات الروبية الهندية- الدولار الأمريكي المتداولة في البورصة، والتي تقدمها بورصة دبي للذهب والسلع.

فئات

تعتبر شركة دبي لمقاصة السلع شركة التقاص المركزي الوحيدة في الشرق الأوسط، التي توفر خدمات المقاصة والتسوية ضمن فئات أصول متعددة، كالعملات الأجنبية، والمعادن الثمينة، ومشتقات الطاقة والأسهم. كما تزوّد الشركة أعضاء المقاصة بخيار التسوية بعملات متعددة، إلى جانب قبول مجموعة واسعة من الضمانات مقابل الهوامش.

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