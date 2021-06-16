الإمارات ضمن مجموعة 2021 لمجتمع رواد التكنولوجيا عالمياً

المصدر: دبي- البيان

أعلن المنتدى الاقتصادي العالمي، أمس، ضم 100 شركة تكنولوجيا رائدة إلى مجتمع رواد التكنولوجيا الخاص بالمنتدى لعام 2021، وتضم مجموعة هذا العام 26 دولة، منها الإمارات.

وتضمنت قائمة الشركات المختارة «سوق المال» من الإمارات، وهي تنشط في بناء منصة تعليم مالي عبر الإنترنت في الشرق الأوسط، وجميع الشركات هي شركات تكنولوجيا ناشئة وفي طور النمو، تنشط في بعض أكثر القضايا العالمية أهمية من خلال تقنيات مبتكرة ونماذج أعمال مميزة، ومن الذكاء الاصطناعي إلى التكنولوجيا المالية، تستخدم مجموعة الشركات المختارة لهذا العام تقنيات جديدة لحماية المناخ وتحسين الرعاية الصحية، وغير ذلك الكثير.

وقالت سوزان نيسبيت، رئيسة مجتمع المبتكرين العالميين لدى المنتدى الاقتصادي العالمي: تضم مجموعة 2021 من رواد التكنولوجيا العديد من أهم الشركات المستقبلية، وأسماء ستكون بلا شكّ في طليعة صناعاتها، وتظهر هذه الشركات إمكانات كبيرة ليس فقط في تغيير صناعاتها، ولكن من خلال تقديم حلول حقيقية للمشاكل العالمية، فهي تضيف قيمة كبيرة لمهمة المنتدى الاقتصادي العالمي المتمثلة في تحسين حالة العالم، من خلال مشاركتها في مجتمع رواد التكنولوجيا.

وتندرج الشركات المختارة ضمن رواد التكنولوجيا لهذا العام، ضمن مجموعة واسعة من الصناعات تشمل الرعاية الصحية والتكنولوجيا النظيفة والذكاء الاصطناعي والخدمات اللوجستية وغيرها، ومن خلال تصدّر هذه الشركات لصناعاتها، تسخّر العديد منها التكنولوجيا الجديدة لمعالجة عدد من القضايا المجتمعية العالمية، بهدف تحسين خيارات التعليم ومعالجة قضايا تغير المناخ وغيرها. كما تتمتع مجموعة رواد التكنولوجيا المختارة لهذا العام بأعلى تنوع بين الجنسين، حيث تقود النساء أكثر من 30% من الشركات التي المختارة.

مجموعة غنية

ومع اختيار هذه الشركات كونها رواداً في مجال التكنولوجيا، ستنضم جميعها إلى مجموعة غنية من الخريجين، تضم العديد من الأسماء الشهيرة اليوم مثل Airbnb، وجوجل، وكيكستارتر، وموزيلا، وسبوتيفاي، وبالانتير تكنولوجيز، وترانسفيروايز، وتويتر، وويكيميديا، وستتم دعوتها للمشاركة في ورش عمل المنتدى الاقتصادي العالمي والمناقشات رفيعة المستوى على مدى عامين ضمن مجتمع رواد الأعمال.

وتتضمن القائمة شركة سيراتي على سبيل المثال، والتي تساعد الشركات الإعلامية في الكشف عن الصور النمطية وفجوات التمثيل في محتواها من خلال تحليل التنوع والمساواة الآلي، أما شركة بانيان نيشن فتستخدم التكنولوجيا لدعم حلول مناخ الاقتصاد الدائري في الهند، أما سينتشري تك، فتدعم خيارات التعليم المخصصة من خلال الابتكارات المشتركة في تعلم العلوم والذكاء الاصطناعي وعلم الأعصاب.

وتقوم فليكس فينتكس ببناء هويات رقمية ذاتية بهدف مساعدة أكثر من 400 مليون أفريقي يفتقرون إلى أي أسس تساعدهم في تحديد هويتهم، أما كامبريدج إندستريز فتعالج تغير المناخ من خلال تطوير بنية تحتية مستدامة للمدينة لدعم منتجات تحويل النفايات إلى طاقة.



أهمية الابتكار

يؤمن المنتدى الاقتصادي العالمي بأن الابتكار أمر بالغ الأهمية لرفاهية المجتمعات في المستقبل ودفع عجلة النمو الاقتصادي، وتم إطلاق مجتمع رواد التكنولوجيا في عام 2000، ويضم المجتمع اليوم شركات ناشئة في مختلف مراحل النمو من جميع أنحاء العالم تشارك في تصميم وتطوير ونشر التقنيات والابتكارات الجديدة، وتستعد لإحداث تأثير كبير في عالم الأعمال والمجتمعات.

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