اقتصاد الإمارات ينتعش بوتيرة مستقرة

المصدر: دبي - سيد صالح

أكدت مجلة «إيكونومست» البريطانية أن اقتصاد الإمارات ينتعش حالياً بوتيرة مستقرة. جاء ذلك في تقرير أصدرته وحدة «إيكونومست انتيليجانس» التابعة للمجلة عن الوضع الحالي لاقتصاد الدولة. وذكر التقرير أن كل المؤشرات المتوفرة حتى مطلع يونيو الجاري تعكس انتعاشاً اقتصادياً في الإمارات، وصفه التقرير بالمعتدل.

وأوضح أن التجاوب السريع والفاعل من جانب حكومة الإمارات، بما تمتلكه من صناديق سيادية ذات أصول هائلة، حيال تداعيات الجائحة، كان داعماً قوياً ومؤثراً لاقتصادها، الأمر الذي كان له أبلغ الأثر في استعادة النشاط في القطاع الاقتصادي غير النفطي بالدولة، وعلى نحو متسارع.

وأضاف إن تبني حكومة الإمارات لبرنامج سريع وفعّال لتطعيم سكان الدولة باللقاحات المضادة للجائحة كان أيضاً بمثابة عامل مؤثر شديد الأهمية في تعزيز التعافي الاقتصادي وعودة النشاط للقطاع الخاص غير النفطي.

واستعرض التقرير كل القطاعات الفرعية ضمن القطاع، وتطرق إلى أوضاعها الراهنة، فبدأ بالعقارات، وذكر أنها شهدت تعافياً لافتاً، وبصفة خاصة في دبي، على نحو بلغ ذروته في مايو الماضي، وهو ما تأكد من واقع بيانات كبريات الشركات العقارية في الإمارة، ومنها «إعمار»، التي أفادت بأن مبيعاتها خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري شهدت ارتفاعاً هائلاً بنسبة 250%، بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.

وانتقل التقرير إلى قطاع فرعي آخر، وهو الطاقة، فذكر أن الطلب على استهلاك الطاقة شهد ارتفاعاً ملحوظاً خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2021، وتحديداً في دبي، التي سجلت ارتفاعاً بنسبة 10% بالمقارنة مع الفترة نفسها من 2020.

وأشار إلى حرص السلطات المعنية في الإمارات على تحقيق التوازن بين اعتبارات الصحة العامة لحمايتها في مواجهة الجائحة، وبين تحفيز الاقتصاد الوطني.

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