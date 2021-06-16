تقرير: علامات مشجّعة في قطاع السياحة الإماراتي

المصدر: دبي - سيد صالح

رصدت شركة «ترافل ديلي ميديا» الأسترالية للخدمات الإعلامية المتعلقة بالسياحة علامات مشجعة في قطاع السياحة الإماراتي، تعكس حقيقة أن القطاع يشهد انتعاشاً حقيقياً.

ونشرت الشركة على موقعها الشبكي تقريراً أكدت فيه أن هذه الحقيقة تتجلى من واقع الارتفاع الملموس في نسب الإشغال بفنادق الدولة خلال الأشهر القليلة الماضية. فعلى سبيل المثال، شهدت فنادق الإمارات في مارس الماضي ارتفاعاً في نسبة إشغالها إلى 62 %، بالمقارنة مع 59.5 % في فبراير.

وأكد التقرير أن انتعاش السياحة في الإمارات جاء ثمرة مباشرة لبرنامج التطعيم باللقاحات المضادة لجائحة «كوفيد19»، والذي تتبناه حكومة الإمارات على نحو نشط وفعال، بُغية حماية سكانها وزوارها من الجائحة. وأفاد التقرير بأن هذا البرنامج بلغ ذروة نجاحه في مايو الماضي، عندما صارت الإمارات من واقع البيانات الرسمية الأعلى عالمياً في نسبة جرعات اللقاحات الموزعة على سكان الدولة إلى إجمالي عددهم. وكانت الإمارات قد أعطت سكانها 12.1 مليون جرعة لقاحات حتى نهاية مايو الماضي.

وذكر التقرير أن انتعاش السياحة في الإمارات يعد أيضاً بمثابة تتويج لنجاح الإمارات في تنفيذ حزمة من أقوى وأسرع ردود الفعل في التعامل مع الجائحة وتداعياتها على مستوى العالم وأكثرها نجاحاً، على مختلف الأصعدة، بما فيها الصحية والاقتصادية.

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