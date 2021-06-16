«الإمارات للتنمية» يدرج سندات بـ750 مليون دولار في «ناسداك دبي»

المصدر: (دبي - البيان)

رحبت «ناسداك دبي» أمس بإدراج سندات بقيمة 750 مليون دولار صادرة عن مصرف الإمارات للتنمية، والذي يُعد إحدى أبرز المؤسسات المالية الداعمة لخطط التنويع الاقتصادي في الدولة.

وقد تم إصدار السندات لأجل 5 سنوات بعائد 1.639 %. وشهد الإصدار إقبالاً كبيراً من المستثمرين مما أسهم في تغطيته بأكثر من 4 أضعاف قيمته، حيث مثل المستثمرون من منطقة الشرق الأوسط 34 %، و36 % من أوروبا و28 % من الأسواق الآسيوية و2 % من السوق الخارجية الأمريكية.

وتُعزز هذه السندات مكانة دبي كأكبر مركز لإدراج أدوات الدخل الثابت المقومة بالدولار الأمريكي في الشرق الأوسط بقيمة إجمالية قدرها 96.876 مليار دولار.

وكان مصرف الإمارات للتنمية قد أغلق الأربعاء الماضي بنجاح طرح سندات بقيمة 750 مليون دولار لمدة استحقاق 5 سنوات.

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