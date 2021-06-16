19.5 ملياراً قيمة عقود الإيجارات في دبي منذ بداية 2021

المصدر: دبي - مشرق علي حيدر

أظهرت بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي وصول عقود الإيجار المسجلة في سجلاتها إلى 227,356 عقداً منذ بداية 2021. وأظهرت البيانات، التي اطلعت عليها «البيان» أن القيمة الإجمالية لعقود الإيجار المسجلة قد تجاوزت 19.55 مليار درهم.

ويتجه سوق الإيجارات في دبي إلى مزيد من الاستقرار مدعوماً بتصحيح سعري في القيمة الإيجارية، ورصدت «البيان» في استطلاع أجرته مؤخراً على موقعها الإلكتروني وحسابيها في «فيسبوك» و«تويتر»، تبايناً في طريقة تفكير المستأجرين حيال العروض التنافسية التي يقدمها ملاك العقارات قبل جائحة «كوفيد 19»، إذ شهد السوق العقاري تحولاً غير مسبوق في الأسلوب الذي بات يتبعه أغلب المؤجرين بهدف الحفاظ على مستأجري عقاراتهم.

وتشهد أغلب مناطق دبي تبايناً في القيمة الإيجارية فيما تحافظ الأسعار والإيجارات في الأحياء السكنية المتميزة على استقرارها أكثر من الأحياء ذات الأسعار المعقولة، ولا تزال الإيجارات تخضع لضغوط وتفاوتات، إذ شهدت انخفاضاً بنسبة 9% على أساس سنوي في الربع الأول من العام الجاري، وبينما انخفضت إيجارات الشقق بنسبة 9% على أساس سنوي، ازدادت إيجارات الفلل بنسبة 1.7% للفترة نفسها.

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