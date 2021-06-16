«دبي الإسلامي» يبيع صكوكاً بمليار دولار

المصدر: (دبي - رويترز)

أظهرت وثيقة أن بنك دبي الإسلامي باع صكوكاً لأجل خمسة أعوام بقيمة مليار دولار بعدما تلقى طلبات اكتتاب تزيد على 2.8 مليار دولار.

وباع البنك الصكوك عند 110 نقاط أساس فوق متوسط أسعار مبادلة الفائدة الثابتة والمتغيرة بعد أن حدد سعراً استرشادياً أولياً للصكوك المقومة بالدولار عند 135 نقطة فوق متوسط تلك الأسعار. رتب الصفقة بنوك «إيه.بي.سي» و«الإمارات دبي الوطني كابيتال» وبنك أبوظبي الأول، و«إتش.إس.بي.سي» وشركة «بيتك كابيتال» للاستثمار و«ستاندرد تشارترد».

وفي أبريل الماضي، جمع بنك دبي الإسلامي، وهو مصدر منتظم في سوق السندات الدولية، 500 مليون دولار في صفقة بيع صكوك وضعت سعراً قياسياً لصكوك إضافية لدعم رأس المال من المستوى الأول من المنطقة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز