«أركان» تُعيّن مُقيِّماً ومستشاراً لتقييم عرض «حديد الإمارات»

المصدر: (أبوظبي - البيان)

عيّنت شركة أركان لمواد البناء (أركان) كلاً من «كيه بي إم جي» مُقيِّماً مستقلاً، و«وايت آند كيس» مستشاراً قانونياً بهدف تقييم العرض المقدم من جانب الشركة القابضة العامة «صناعات»، التابعة لـ «القابضة» لتوحيد أعمال «أركان» مع «حديد الإمارات» والمملوكة بالكامل لـ «صناعات».

وقبل تقديم توصياته للمساهمين، سينظر مجلس إدارة «أركان» إلى نتائج عملية التقييم التي ستجريها «كيه بي إم جي»، بالإضافة إلى ما سيقترحه المستشارون القانونيون، بما سيمنحه نظرة أشمل أثناء تقييم العرض المقترح.

ومن خلال «صناعات»، تعتبر كل من «أركان» و«حديد الإمارات» جزءاً من «القابضة»، إحدى كبرى الشركات القابضة في المنطقة والتي تمتلك محفظة واسعة من المؤسسات الكبرى العاملة في قطاعات رئيسية ضمن الاقتصاد المتنوّع في أبوظبي.

وتتضمن البنود الأساسية للعرض المقترح قيام «صناعات» بتحويل إجمالي الأسهم المصدرة لـ «حديد الإمارات» إلى «أركان»، على أن تصدر «أركان» إجبارياً لصالح «صناعات» في المقابل سندات قابلة للتحويل إلى حوالي 5.1 مليارات سهم عادي في «أركان» عند إغلاق الصفقة.

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