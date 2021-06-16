«داماك» تُعيّن مستشارين لتقييم عرض «ميبل إنفست»

المصدر: (دبي - البيان)

وافق مجلس إدارة شركة «داماك» العقارية، على تعيين كل من «مكتب التميمي ومشاركوه»، وشركة «كي بي إم جي لوار جلف ليمتد»، وشركة «أرقام كابيتال»، لغرض تقييم العرض المستلم من «ميبل إنفست» للاستحواذ على كامل أسهم «داماك».

وأضافت الشركة في بيان أمس لسوق دبي المالي أن مجلس الإدارة المنعقد الأحد الماضي، وافق أيضاً على تعيين فاروق أرجمند رئيساً جديداً لمجلس الإدارة وتعيين على مال الله بنجاب نائباً للرئيس، وذلك بأثر فوري.

وكانت شركة «ميبل إنفست» المملوكة لرجل الأعمال حسين سجواني قدمت الأسبوع الماضي عرضاً طوعياً مشروطاً للاستحواذ على كامل أسهم في رأس المال الصادر والمدفوع من «داماك».

وعلى إثر ذلك قدّم حسين سجواني استقالته من منصبه كرئيس وعضو مجلس إدارة الشركة بعد تقديم العرض، نتيجة لتضارب المصالح الناشئ عن حصته في شركة «ميبل إنفست» ومشاركته في عرض الاستحواذ المقدم من قبلها بصفته رئيس مجلس إدارة «داماك».

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