«فيستاس ميديا كابيتال» السنغافورية تتوسع في المنطقة من أبوظبي

المصدر: دبي- سيد صالح

أعلنت شركة «فيستاس ميديا كابيتال» السنغافورية القابضة للاستثمارات الإعلامية عن خططها للتوسع في منطقة الشرق الأوسط عبر قطاع الإعلام والترفيه، كما أعلنت أيضاً عن مبادرة لإدارة الاستثمارات للمستثمرين في المنطقة.

وبحسب بيان صحفي أصدته الشركة، فقد أعلنت عن تأسيس شركة «فيستاس ميديا م ح- ش ذ م م» في المنطقة الحرة الإعلامية «توفور 54» بأبوظبي، لتتخصص في تقديم خدمات المحتوى وإدارة الفعاليات الترفيهية في منطقة الشرق الأوسط. كما أعلنت الشركة أيضاً عن خططها للانتقال إلى مُجَمًع «المنطقة الإبداعية- ياس» المُصَمًم خصيصاً حسب الطلب في «توفور 54»، وذلك بعد افتتاحه في وقتٍ لاحق من العام الجاري.

وأضافت الشركة أن الذراع المختص بخدمات انتاج المحتوى ضمن «فيستاس ميديا م ح- ش ذ م م» سيركز على توفير وتيسير خدمات ما قبل التصوير، الانتاج وما بعد الانتاج للأفلام العربية، الهندية والأمريكية التي يجري تصويرها في أبوظبي، بالإضافة إلى الأفلام الهندية الناطقة بلغات هندية محلية. وفيما سيطلق الذراع المختص بخدمات انتاج الفعاليات ضمن الشركة الجديدة أول دورة من «مهرجان أبوظبي للإعلام»، وذلك خلال الربع الأول من عام 2022، ليكون حدثاً إعلامياً ضخماً يتضمن مهرجانا سينمائياً يعرض أفلاماً من منطقتي جنوب آسيا، والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وستتولى لجنة تحكيم دولية اختيار الأفلام المشاركة في المهرجان. كما سيشمل الحدث أيضاً تجمعاً لتسويق الأفلام يضم مخرجين، مستثمرين ومشترين للمحتويات السينمائية، فصول وورش عمل في الإخراج، التمثيل، الإنتاج، أفلام التحريك، والمؤثرات المرئية، كما يتضمن حفلات موسيقية يحييها أفضل الموسيقيين من جنوب آسيا.

وسيتولى السيد. بيوش سينغ رئاسة شركة «فيستاس ميديا م ح- ش ذ م م»، وهو أيضاً الشريك المؤسس لشركة «فيستاس ميديا كابيتال».

ومن الجدير بالذكر أن «فيستاس ميديا كابيتال» كانت قد أسست في قتٍ سابق «شركة فيستاس ميديا للاستحواذ»، وهي شركة خاصة لغرض الاستحواذ والاندماج، حيث أعلنت في الثالث من مارس الماضي عن اندماجها مع «أنغامي»، منصة البث الموسيقي الرائدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لغرض تكوين كيان جديد بقيمة مبدئية تبلغ 220 مليون دولار يعمل تحت اسم «أنغامي» وإدراج أسهمه في بورصة «ناسداك» الشهيرة للتقنية. وعليه، باتت «أنغامي» بالفعل أول شركة عربية متخصصة في التقنية تُدرَج في بورصة «ناسداك».

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