«دبي لصناعات الطيران» تبيع سندات بمليار دولار

المصدر: دبي - رويترز

أظهرت وثيقة اطلعت عليها رويترز أن مؤسسة دبي لصناعات الطيران باعت سندات بمليار دولار تستحق في أغسطس 2024، إذ طرقت أسواق الدين العالمية للمرة الثانية هذا العام.

وأفادت الوثيقة الصادرة عن أحد البنوك التي ترتب العملية بأن السندات غير المضمونة بيعت عند 140 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، في تقليص عن سعر استرشادي أولي عند نحو 175 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، بعدما تلقت طلبات بأكثر من 3.7 مليارات دولار.

وكانت المؤسسة، التي ستستخدم حصيلة السندات في أغراض عامة للشركة، قد جمعت 1.25 مليار دولار من بيع سندات على شريحتين في يناير. كما باعت صكوكاً بقيمة 750 مليون دولار في نوفمبر.

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