روتانا تعزز فريق قيادتها بتعيينات في إدارتها العليا

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت روتانا، لإدارة الفنادق في الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا الشرقية وتركيا، عن آخر التعيينات التي طالت صفوف إدارتها العليا. ويأتي ذلك في ظل النهضة التي يشهدها القطاع في أعقاب جائحة كورونا (كوفيد 19) ومع تسارع وتيرة النمو، حيث تواصل روتانا تطوير فريق عملها بما يضمن تحقيق استراتيجيتها التنموية الطموحة في كل من الأسواق المحلية والدولية.

وقال غاي هاتشينسون، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة روتانا: «يسعدنا أن نرحّب بغازي وجوزيف في أحضان عائلة روتانا. ولا شكّ أن تعيين هذين القائدين الموهوبين ضمن فريقنا سيؤدي إلى تعزيز كفاءتنا وضمان استمرارنا في تلبية احتياجات مالكي فنادقنا وشركائنا، زملائنا وضيوفنا في قطاعنا المتغير على الدوام. نحن نتطلع إلى الاستفادة من الخبرة والرؤية الاستراتيجية التي تمتلكهما هاتان الشخصيتان الشغوفتان بينما ننهض بقطاعنا ونواصل درب النمو».

وأضاف قائلاً: «نحن محظوظون لانضمام هذا المستوى من المواهب إلى مجموعتنا القيادية. فغازي المشرفية يتمتع بخبرة هائلة لا تقدّر بثمن في مواءمة رؤية شركتنا مع احتياجات السوق المتغيرة. كذلك، من شأن عودة جوزيف أبو ياغي إلى الفريق تعزيز رؤية واستراتيجية الموارد البشرية للشركة وضمان التطوير المستمر لرأس المال البشري الفريد الذي لدينا».

وتجدر الإشارة إلى أنه قد تم تعيين غازي المشرفية في منصب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية، حيث سيؤدي دوراً جوهرياً في الإشراف على الأداء المالي لمجموعة الفنادق، مع توفير الحوكمة والتوجيه لفرق المالية والمحاسبة، فضلاً عن تقديم المشورة بشأن الأعمال التجارية طويلة الأجل والتخطيط المالي. وكان غازي الذي يتمتع بخبرة مالية واسعة قد أمضى أكثر من 20 عاماً في الإمارات العربية المتحدة في مناصب مالية ومحاسبية عليا.

ومن ناحية أخرى، تمت إعادة تعيين جوزيف أبو ياغي في منصب نائب الرئيس – الموارد البشرية. وفي دوره هذا، سيكون مسؤولاً عن إعداد أفضل الممارسات وتعزيزها على مستوى إدارة الموارد البشرية للشركة والفنادق والعلامات التجارية التابعة لها. جوزيف هو قائد بارع يتمتع بمستوى عالٍ من الخبرة والمعرفة في القطاع، ولديه سجل حافل في تشكيل وحوكمة رأس المال البشري وإدارة الثقافة المؤسسية.

تدير روتانا حالياً 68 فندقاً في 24 مدينة عبر 14 دولة، بما في ذلك 10.012 غرفة مميزة عبر 36 فندقاً في الإمارات العربية المتحدة. كما وتعمل المجموعة حالياً على 40 مشروعاً لا يزال قيد التطوير بما في ذلك 10 مشاريع ستضيف أكثر من 3.000 غرفة إلى السوق في السنوات الثلاث المقبلة.

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