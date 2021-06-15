«الشارقة الإسلامي» يواصل التوسع بافتتاح فرع في «أبوظبي مول»

المصدر: الشارقة - البيان

أعلن مصرف الشارقة الإسلامي، افتتاح أحدث فروعه في أبوظبي مول في إطار خطة لتوسعة شبكة فروعه بالدولة والوصول لأكبر شريحة من عملائه في العاصمة أبوظبي.

وأكد نبيل أبو علوان رئيس الخدمات المصرفية للأفراد أن المصرف يحرص على تطوير أعماله وتعزيز شبكة فروعه في شتى أرجاء الدولة والعاصمة أبوظبي بصفة خاصة، مع إعادة النظر في مواقع بعض الفروع والانتقال إلى أماكن أخرى يكون الوصول إليها أسهل للعملاء، مضيفاً أن اختيار أبوظبي مول بشكل خاص، والمراكز التجارية بشكل عام، يتيح للمصرف فتح أبوابه لفترات عمل أطول تتناسب مع ظروف العملاء وتلبي احتياجاتهم.

وأشار إلى أن الفرع الجديد يعد ثالث فروع المصرف في العاصمة، والبديل لفرع سابق في شارع إلكترا، وأول فرع يفتح أبوابه على مدى فترتين صباحية ومسائية في أبوظبي، ليخدم جمهوراً أكبر من المتسوقين ومرتادي المول.

حضر حفل افتتاح الفرع الجديد، أحمد سعد نائب الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي، وماجد شعبان رئيس شبكة الفروع بالمصرف، ومحمد الغفلي المدير الإقليمي لفروع أبوظبي والعين، وحورية أحمد مديرة فرع أبوظبي مول، وغيوم دارليكس المسؤول التجاري بقسم التأجير في أبوظبي مول، وفريق الاتصال المؤسسي بالمصرف، وعدد من رؤساء الإدارات ومديري الأقسام.

خدمات

ويقدم فرع أبوظبي مول العديد من الخدمات للعملاء من الأفراد والشركات، بما في ذلك خدمات التمويل المختلفة، وفتح الحسابات، وإصدار البطاقات، والسحوبات والإيداعات. وسيعمل الفرع من السبت إلى الخميس، من الساعة التاسعة صباحاً إلى التاسعة مساءً، ومن المتوقع أن يفتح أبوابه يوم الجمعة أيضاً بعد الحصول على الموافقات اللازمة.

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