حشر بن مكتوم يفتتح أول متاجر «كارتر آند وايت» الإماراتية في الخوانيج ووك بدبي

المصدر: دبي- البيان

افتتح الشيخ حشر بن مكتوم آل مكتوم أول متجر لشركة كارتر آند وايت الاماراتية المتخصصة بتصميم وتصنيع الملابس، ولوازم المنزل من المنتجات القطنية، وذلك في مركز الخوانيج ووك في مدينة دبي.

وقام الشيخ حشر بن مكتوم آل مكتوم بجولة في المتجر الجديد، برفقة مروان بن يوسف السركال المؤسس والرئيس التنفيذي للمجموعة العربية للعلامات الفاخرة، وعدد من رجال الأعمال وكبار الشخصيات والحضور.

ويأتي افتتاح المتجر الجديد لعلامة «كارتر آند وايت» الإماراتية، ضمن سلسلة من المتاجر، تدرس المجموعة افتتاحها داخل الدولة خلال الفترة المقبلة، مع خطط للتوسع في عدد من العواصم العالمية والمتجر يحمل علامة وماركة إماراتية 100%، تتخصص في منتجات القطن المصري الناصع البياض، ومن هنا جاء الاسم الذي يخلد اسم مكتشف مقبرة الفرعون المصري الذائع الصيت توت عنخ آمون هوارد كارتر.

ويضم المتجر الجديد 4 فئات وهي الملابس الرجالية، الملابس النسائية، ملابس الأطفال، والمفروشات المنزلية، حيث تتميز جميعها بالفخامة والجودة العالية، حيث تحرص شركة كارتر آند وايت على تصميم وتصنيع ملابس تتناسب مع أجواء دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، وتتوفر بجميع المقاسات المناسبة للرجال والنساء والأطفال.

ويتمتع المتجر الجديد بمساحته الواسعة، وعرض عدد كبير من الأزياء والملابس المتنوعة التي تناسب مختلف الأعمار، وإتاحة المجال أمام المتسوقين والزبائن، للتعرف على منتجات «كارتر آند وايت» وما تتميز به من استخدام أفخم أنواع القطن، وطرق التصميم والتصنيع الدقيقة والمميزة والرفاهية، التي توفرها لمن يرتديها.

وكانت منتجات كارتر آند وايت توجد في المتاجر المتخصصة بالملابس داخل مراكز التسوق في السابق، إلا أنه وبعد انضمامها إلى المجموعة العربية للعلامات الفاخرة فقد جرى وضع استراتيجية مدروسة لتطوير هذه العلامة الإماراتية المتميزة، وبحث وجودها سواء في أسواق الدولة، وأسواق دول مجلس التعاون الخليجي والعواصم العالمية، بما يحق لها النمو والتوسع والانتشار.

وقال مروان بن يوسف السركال المؤسس والرئيس التنفيذي للمجموعة العربية للعلامات الفاخرة: «يسعدنا افتتاح أول متاجر شركة كارتر آند وايت الإماراتية المتخصصة بالملابس الفاخرة، حيث سعت الشركة بالسابق إلى تعزيز مكانتها، بفضل منتجاتها ذات الجودة العالية، ولكن وعقب انضمامها للمجموعة فقد شرعنا بوضع خطة متكاملة لتعزيز مكانة هذه العلامة التجارية عبر افتتاح أول فرع خاص بها في مركز الخوانيج ووك، ومن ثم ندرس خيارات للتوسع في عدد من مراكز التسوق بالدولة وخارجها، بحيث نحقق الانتشار العالمي لهذه العلامة التجارية الإماراتية».

وأضاف السركال: «وعقب افتتاح أول فروع كارتر آند وايت في دبي، فإنا ماضون بخطط التوسع في دبي، حيث سيكون الافتتاح المقبل في منطقة دبي هاربر، ونستعد لدخول الرياض والكويت والقاهرة إلى جانب الوجود في عدد من العواصم الأوروبية والولايات المتحدة والصين».

وأعرب السركال عن سعادته وفخره بتعزيز مكانة العلامات التجارية الإماراتية، التي تمكنت من أن تشق طريقها في ظل المنافسة الكبيرة بالسوق التجاري، حيث نجحت علامة «كارتر آند وايت» في الاستحواذ على ثقة واهتمام المستهلكين، وتقديم منتجاتها الفاخرة بأسعار تنافسية ومناسبة.

وأشار إلى أن المجموعة العربية للعلامات الفاخرة تعتزم المشاركة في عدد من المعارض التجارية، التي تعنى بالأزياء واليخوت والطيران والضيافة لاستعراض منتجات «كارتر آند وايت» الفاخرة، سواء المعارض التي تقام داخل الدولة أو في فرنسا وأوروبا واليابان والصين وغيرها.

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