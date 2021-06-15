مايكروسوفت ومكتب أبوظبي للاستثمار يطلقان مؤتمراً لتمكين منظومة الشركات الناشئة

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت مايكروسوفت بالشراكة مع مكتب أبوظبي للاستثمار إطلاق مؤتمرها الافتراضي Highway to 100 Unicorns لتمكين منظومة شريحة الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وباكستان، حيث يساهم مؤتمر مايكروسوفت السنوي في دعم شركات هذا القطاع للتواصل والتعلم والتطور واكتساب الاستشارات المناسبة من أفضل المختصين في هذا المجال.

وفي إطار شراكة مايكروسوفت الاستراتيجية التي تمتد لمدة 5 سنوات مع مكتب أبوظبي للاستثمار، سيتم إطلاق المؤتمر الافتراضي في 21 يونيو، حيث يلقي معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الدولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، كلمة في افتتاح فعالياته.

كما سيضم سلسلة من الفعاليات المخصصة عبر الإنترنت لتمكين منظومة الشركات الناشئة في الدولة.

وستشمل جلسات المؤتمر الرئيسية وحلقات النقاش وورش العمل أكثر من 100 متحدث إقليمي وعالمي رائد في شؤون الشركات الناشئة، إلى جانب نخبة بارزة من المستثمرين في هذا المجال.

كما سيساهم المؤتمر الافتراضي في تعزيز جهود أبوظبي المستمرة والرامية إلى تزويد الشركات الناشئة بالموارد التي تحتاجها للنجاح.

وقال الدكتور طارق بن هندي، مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار: تعتبر الإمارات واحداً من أفضل الأماكن والدول فيما يتعلق باستقطاب واحتضان الشركات على مستوى المنطقة، حيث تكرس العاصمة أبوظبي جميع جهودها من أجل تمهيد الطريق نحو تهيئة بيئة آمنة ومواتية للشركات الناشئة.

وأضاف: مهمة مكتب أبوظبي للاستثمار تتمثل في ضمان تحقيق الأفكار المبتكرة وإعطائها فرصة حقيقية للتطور والازدهار.

وعملنا مع مايكروسوفت في المبادرات الحيوية التي تركز على ريادة الأعمال هو دليل على التزامنا الراسخ بإثراء المواهب في أبوظبي وتزويد الشركات الناشئة بمجموعة من العناصر الداعمة لما تحتاجه حتى تتمكن من تجاوز مختلف التحديات التي تواجهها خلال مراحلها المبكرة ومساعدتها على تطوير أعمالها وترجمتها إلى مشاريع ناجحة على أرض الواقع.

وسيحضر المؤتمر مجموعة مرموقة من المتحدثين الرئيسيين مثل الدكتور طارق بن هندي، سيد حشيش مدير عام مايكروسوفت الإمارات، روبرتو كروسي مدير عام شؤون الشركات الناشئة في مايكروسوفت الشرق الأوسط وأفريقيا، تمارا ستيفنز المديرة العامة لصندوق مشاريع مايكروسوفت «M12»، جيف ما نائب رئيس شؤون الشركات الناشئة في مايكروسوفت، كورتني باول مدير العمليات في صندوق المشاريع الناشئة «500 Startups»، ماريا باولا أوليفيرا رئيسة قسم المعلومات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى شركة إرنست آند يونغ «Ernst & Young»؛ أسعد الرحمن مدير الإعلام والتحول الرقمي في شركة «يونيليفر» شمال أفريقيا والشرق الأوسط، كاي لينغ تينغ رئيسة شؤون الابتكار في طيران الاتحاد، إيبا مسعود الشريك المؤسس والرئيسة التنفيذية لشركة تارا «Tara.AI»، إضافة إلى بريا راجان المديرة العامة لبنك وادي السيليكون.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز