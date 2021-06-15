مؤتمر أڤيڤا الرقمي يركز على تعزيز المرونة في ظل التحديات الاقتصادية

المصدر: دبي - البيان

تستضيف شركة أڤيڤا للبرمجيات والصناعية ودعم التحول الرقمي والاستدامة، الدورة الرابعة من مؤتمر أڤيڤا الرقمي العالمي الذي يمثل أول فعالية مشتركة بين أڤيڤا وبي آي سيستمز بعد استحواذ الشركة على OSIsoft أوائل العام الحالي.

ويستهدف المؤتمر قادة المؤسسات وصانعي القرارات من المهتمين بالحلول التقنية الصناعية المبتكرة والمصممة لتحقيق التحول الرقمي وتعزيز المرونة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، ويقام على مدى نصف يوم ليناقش دور المرئيات القائمة على البيانات، والمدعومة بالذكاء الاصطناعي، في مساعدة المؤسسات على تحسين سلاسل القيمة لديها بالشكل الأمثل لتحقيق نمو الأعمال على المدى الطويل.

ويستهل فعاليات المؤتمر بيتر هيرويك، الرئيس التنفيذي لشركة أڤيڤا والذي تولى منصبه أخيراً، وذلك بجلسة تتحدث عن ذكاء الأداء – وهو مفهوم طورته أڤيڤا لتوضيح الدمج بين إمكاناتها المتطورة لإدارة البيانات الصناعية ومجموعتها من البرمجيات المتقدمة – ودوره في إطلاق العنان لإمكانات النجاح في بيئة التشغيل الراهنة.

وتتضمن قائمة المتحدثين كذلك نيكول مالاتشوفسكي، أول طيّارة مقاتلة في سلاح الجو الأمريكي تشارك في فرقة «ثندربيردز» للنخبة، والتي تتحدث عن أهمية المرونة والابتكار من خلال استعراض تجربتها المضنية مع مرض لايم، فبعد أن فقدت قدرتها على القراءة والكتابة والسير والطيران، استفادت نيكول، والتي كانت مستشارة لزوجة الرئيس الأمريكي الأسبق ميشيل أوباما، من تدريبها في مجال الإيروديناميك لتستعيد توازنها وقدراتها، وهو سرّ ستحدث عنه الحاضرين خلال المؤتمر.

وقال بيتر هيرويك، الرئيس التنفيذي لشركة أڤيڤا: أظهر التحول الرقمي خلال العام المنصرم دور البيانات الموثوقة والذكاء الاصطناعي في إعادة رسم ملامح مستقبل الصناعات، إلى جانب استحداث التجارب الجديدة وفرص الأعمال. كما شهدنا كيف تواصل التقنيات السحابية وإنترنت الأشياء الصناعية دعم المرونة التشغيلية في البيئات الرقمية.

ومن المتحدثين البارزين في الفعالية ليزا جونستون، المدير التنفيذي للتسويق والمدير التنفيذي للاستدامة لدى أڤيڤا، ونورتون جرين، مدير المشاريع التنفيذية لدى أڤيڤا وروب ماكجريفي، النائب التنفيذي للرئيس لأعمال العمليات التشغيلية في أڤيڤا ورونان دي هوج، رئيس وحدة أعمال إدارة المعلومات في أڤيڤا.

كما تعقد جلسة نقاش مع العملاء في ختام الفعالية بمشاركة عدد من عملاء أڤيڤا وعملاء OSIsoft سابقاً، ومنهم إنبريدج وجنرال ميلز.

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