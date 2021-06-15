«إتش إس بي سي»: انتعاش عقارات دبي يستمر لسنوات

المصدر: دبي - وكالات

توقع بنك HSBC «إتش إس بي سي» أن يعزز الطلب المتزايد على المنازل الكبيرة، سوق العقارات في دبي، متفقاً بذلك مع محللي «مورغان ستانلي» الذين يتوقعون أن يستمر الانتعاش لسنوات عدّة.

وقال ستيفن براملي جاكسون وألوك بيد من HSBC: إن نمو المبيعات المعلن عنها في دبي منذ بداية العام كان ملحوظاً، ورغم المؤشرات المتعلقة بالعرض المرتفع، فإن الانتقال المتزامن عالمياً بفعل كورونا، إلى منازل أكبر يسهم أيضاً بتنشيط سوق العقارات السكنية في دبي.

وانتعش النشاط التجاري في دبي جنباً إلى جنب مع انتعاش السياحة والتوزيع السريع للقاحات فيروس كورونا. مع التنويه بالتسهيلات الكبيرة التي تقدمها دبي للمستثمرين في العقارات وخصوصاً في إجراءات إصدار الإقامة.

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