الإمارات الثالثة عالمياً في الخدمات الحكومية الرقمية

المصدر: دبي - البيان

احتلت الإمارات المرتبة الثالثة عالمياً في مجال تقديم الخدمات الحكومية الرقمية للمواطنين والمقيمين، وذلك وفقاً لتقرير صادر عن مجموعة بوسطن كونسلتينغ جروب (BCG)، بعنوان «الخدمات الحكومية الرقمية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي: استثمار الفرص المتاحة لكسب ثقة المواطنين ورضاهم».

وأكد التقرير القدرات الاستثنائية، والأداء الفائق، والكفاءة المتطورة التي أظهرتها الإمارات في مجال التحوّل الرقمي، بفضل تبنيها لخارطة شاملة للتحول الرقمي، واستراتيجية متكاملة لمواجهة التداعيات المترتبة على انتشار الجائحة، الأمر الذي أهّلها بجدارة لاعتلاء المرتبة المتقدمة عالمياً في مجال تقديم الخدمات الحكومية الرقمية.

وتُظهر الدراسة أن مستوى الرضا عن خدمات الحكومة الرقمية في الإمارات مرتفع، حيث بلغ مستوى الرضا 73%، مقارنة بمتوسطات الدول المتقدمة (64%) والدول النامية (58 %).

كما نجحت استراتيجيات وبرامج التحوّل الرقمي في تحقيق نتائج إيجابية ملموسة، حيث أصبحت الإمارات من بين الدول المتقدمة على مستوى العالم من حيث مدى القدرة على الوصول للخدمات الحكومية الرقمية بسهولة ويسر، حيث أكد نحو 70% من المواطنين المشاركين في الاستطلاع إمكانية استفادتهم من التطبيقات الحكومية الرقمية المتنوعة، مرة واحدة أسبوعياً على الأقل، بنسبة تفوق المتوسط العالمي الحالي بمعدل 14%.

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