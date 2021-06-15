2.8 % انخفاض الأسعار بدبي في مايو

المصدر: (دبي - البيان)

انخفض المؤشر السنوي العام لأسعار المستهلك بنسبة 2.80% في مايو الماضي مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2020، وذلك وفقاً للتقرير الصادر عن مركز دبي للإحصاء.

وانخفضت أسعار قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 8.42%، وقسم الطعام والمشروبات 3.70%، وقسم الترفيه والثقافة 0.87%، وقسم التبغ 0.55%، وقسم الصحة 0.04%. وارتفعت أسعار قسم النقل بنسبة 9.33%، وقسم الملابس وملبوسات القدم بنسبة 2.90%، وقسم المطاعم والفنادق 1.07%، وقسم السلع والخدمات المتنوعة 0.35%.

وانخفض المؤشر الشهري العام لأسعار المستهلك في شهر مايو مقارنة بشهر أبريل 0.05%، نتيجة انخفاض أسعار قسم المسكن، المياه، الكهرباء، الغاز والوقود بنسبة 0.46%، وقسم الترفيه والثقافة بنسبة 1.77%.

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