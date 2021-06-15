286 مشروعاً عقارياً قيد الإنجاز في دبي بـ 90.6 مليار درهم

المصدر: دبي - مشرق علي حيدر

كشفت بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي عن 286 مشروعاً عقارياً قيد الإنجاز في الوقت الراهن بدبي، بقيمة إجمالية تتجاوز 90.6 مليار درهم.

وبحسب البيانات التي اطلعت عليها «البيان»، فإن بعض الشركات العقارية قامت بإنجاز 12 مشروعاً منذ بداية العام بـ 2.37 مليار درهم، كما تم إنجاز 71 مشروعاً عقارياً خلال عام 2020، بـ 326 مليار درهم.

وتتنوع استخدامات المشاريع قيد الإنجاز بين المجمعات السكنية والتجارية وناطحات السحاب، وتخدم الطلب المتزايد من قطاعات السكن والعمل والضيافة والتسوق والترفيه والصحة والتعليم وغيرها.

وأشاعت صفقات البيع والشراء التي شهدها السوق العام الماضي وبداية العام الجاري وتجاوزت عشرات مليارات الدراهم حماسة بعض المطورين العقاريين ورغبتهم لاقتناص الفرصة فسارعوا لإطلاق مشاريع عقارية سكنية جديدة بعدما كانوا حتى وقت قريب من أوائل الداعين إلى إيقاف إطلاق المشاريع العقارية بسبب تخمة المعروض.

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