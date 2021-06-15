1000 عارض في «هوست 2021» بميلانو أكتوبر المقبل

المصدر: دبي- البيان

يشارك عدد كبير من الفنادق والمطاعم والمقاهي، في معرض «هوست 2021» بميلانو في الفترة من 22 إلى 26 أكتوبر، وذلك بصفة حضورية وبشكل آمن، ما يمثل نقطة تحول صحيحة وفعلية للقطاع بكامله.

ويعد «هوست 2021»، الذي وصل إلى نسخته الـ 42، المكان الأمثل للقطاع بكامله، حيث سيتمكن اللاعبون الرئيسون من قارات العالم المختلفة من الالتقاء، ليس فقط للقيام بأعمال تجارية، ولكن أيضاً للعمل معاً على اتجاهات المستقبل.

يتضح هذا من خلال الحضور الفعلي لأكثر من 1000 عارض من 40 دولة، إضافة إلى مجموعة كبيرة من المشترين البارزين من الأسواق الأكثر إثارة للاهتمام، تجذبهم جميعاً المزايا التي توفرها استراتيجية المعرض المسماة phygital، والتي دعمت المشترين والعارضين والجمعيات التجارية، وأصحاب المصلحة من جميع أنحاء العالم، لمدة 365 يوماً في السنة.

ولذلك، فإن المعرض لن يكون «مباشراً» فقط، وإن كان يتبع البروتوكولات التي تم اختبارها بالفعل في سبتمبر الماضي. ومن لا يستطيعون المشاركة الحضورية، سيظلون قادرين على المشاركة في الحدث، من خلال منصة mymatching المحدثة، مع جداول أعمال مفتوحة، ومواعيد محددة مسبقاً مع العارضين المهتمين، والتي ستنتهي بعقد اجتماعات للدردشة، ودردشة الفيديو، من أجل إبرام الاتفاقيات والمبادرات.

800 فعالية وحدث

وستكون هناك قائمة تضم أكثر من 800 فعالية وحدث، يوجد بها الأسماء الكبيرة في كل قطاع كأبطال. سيكون الاهتمام بالابتكار بجميع أشكاله، هو الأبرز على جدول الأعمال المزدحم: كما سيتم تقديم أكثر الابتكارات تأثيراً في هذا القطاع، في هذه النسخة في SMART Label - Host Innovation Award، ومسابقة فييرا ميلانو، لمكافأة الشركات القادرة على تقديم حلول ثورية حقاً من حيث القيمة والجودة في الفنادق والمطاعم والمقاهي.

ومع المسابقات بحضور أبرز الطهاة وباريستا، وأساتذة الحلويات، ستكون هناك ندوات متعمقة، حول أهم مواضيع اللحظة والمسابقات الوطنية والدولية، و«المعجنات الفاخرة في العالم»، مع أهم طهاة المعجنات في جميع أنحاء العالم.

علاوة على ذلك، سيكون هناك بطولات دولية، ينظمها الاتحاد الدولي للحلويات، والآيس كريم، والشوكولاته، بينما في ما يتعلق بعالم المقاهي، سيتم إطلاق المسابقات من قبل الرابطة الوطنية لمحمصات القهوة، ومستوردي القهوة، وتجار الجملة للمواد الغذائية.

كذلك هناك برنامج متنوع داخل منطقة ماكرو الخبز والبيتزا والمعكرونة. وأخيراً، على جبهة التموين، هناك مرصد متميز للابتكار الرقمي، بينما ستكون أخبار واتجاهات الغد في قلب محادثات التصميم.

ملتقى مثالي

يعد «هوست 2021»، الملتقى المثالي للاطلاع على أحدث المعدات، ورؤيتها أثناء العمل. كما يشكل فرصة هامة لتكوين معارف جديدة والالتقاء، وعرض اتجاهات اليوم واتجاهات الغد، والعمل كفريق واحد حول الموضوعات «الساخنة» التي ستوجه إعادة التشغيل.

من الاستدامة إلى إنترنت الأشياء، ومن الذكاء الاصطناعي إلى الاقتصاد الدائري، ومن الأمان إلى تطهير البيئات، سيكون التوجود في المعرض، سواء على نحو «مباشر» أو «بعيد»- أفضل طريقة، لضمان الحصول على صورة كاملة لكيفية تعامل الفنادق والمطاعم والمقاهي، مع مطالب الحياة الطبيعية الجديدة.

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