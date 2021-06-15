منصور بن زايد يوجه بمواصلة العمل لنمو القطاع المصرفي

المصدر: أبوظبي - وام

ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي أمس الاجتماع الثالث لمجلس الإدارة، في قصر الوطن بأبوظبي. وشكر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، الإدارات العليا والتنفيذية للمصرف المركزي على جهودهم المبذولة في المحافظة على الاستقرار المالي بالقطاع المصرفي، وعملهم المستمر في مواجهة تداعيات جائحة كوفيد 19، وضمان عدم تأثر النظام النقدي والمالي في الدولة، موجهاً سموه بمواصلة العمل الدؤوب لنمو القطاع المصرفي.

حضور

حضر الاجتماع نائبا رئيس مجلس إدارة المصرف عبدالرحمن آل صالح، وجاسم الزعابي، وخالد محمد بالعمى محافظ المصرف، وأعضاء مجلس الإدارة يونس الخوري، وسامي القمزي، والدكتور علي الرميثي.

واستعرض مجلس إدارة المصرف المركزي الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، واعتمد تطبيق الهيكل التنظيمي الجديد للمصرف، والذي يتسم بالمرونة ويُمكّن المصرف المركزي من مواكبة المستجدات في قطاع الخدمات المالية.

تعيينات

ووافق المجلس على تعيين إبراهيم الزعابي، مساعد المحافظ، قطاع السياسة النقدية والاستقرار المالي، والدكتور صبري العزعزي، مساعد المحافظ، قطاع العمليات التشغيلية، وأحمد القمزي، مساعد المحافظ، قطاع الرقابة على البنوك والتأمين، وسيف الظاهري، مساعد المحافظ، قطاع الشؤون الاستراتيجية، البنية التحتية المالية والتحول الرقمي، وفاطمة الجابري، مساعد المحافظ، قطاع مكافحة الجرائم المالية، سلوك السوق وحماية المستهلك.

استراتيجية أنظمة الدفع

وضمن الاستراتيجية الوطنية لأنظمة الدفع، وافق المجلس على اختيار وتعيين ائتلاف الشركات، ليكون مزود حلول منصة الدفع الفوري والمسؤول عن تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع الاستراتيجية الوطنية لأنظمة الدفع.

كما وافق المجلس على إجراءات الإنفاذ المقترحة ضد المنشآت المالية المخالفة لتعليمات وأنظمة المصرف المركزي.

وناقش التعديلات المقترحة على مسودة نظام تطبيق العقوبات المالية على مخالفات الالتزامات الصارمة، ووافق على اعتماد النظام بالتعديلات المقترحة.

توحيد المعايير الشرعية

واستعرض المجلس تقرير الهيئة العليا الشرعية لسنة 2020 والذي تضمن مخرجات اجتماعات الهيئة، وأهم القرارات التي اتخذتها، والجهود التي بذلتها لتوحيد المعايير الشرعية في الدولة، تذليلاً للتحديات، بالإضافة إلى عرض المشاريع والمبادرات المستقبلية التي تحقق الأهداف المنشودة لها. كما اطلع مجلس الإدارة على تقرير الاستقرار المالي لسنة 2020.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز