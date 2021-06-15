سوق دبي يحلق إلى أعلى مستوى منذ 16 شهراً

المصدر: دبي – عمرو عادل

ربحت الأسهم المحلية ما يناهز 7.84 مليارات درهم في ختام تعاملات أمس، وسط زخم من السيولة بدعم مشتريات قوية على الشركات القيادية.

وحلق سوق دبي المالي لأعلى مستوياته في أكثر من 16 شهراً، وصعد بنسبة 0.9% إلى 2868 نقطة مع ارتفاع أسهم البنوك والعقارات والاستثمار، كما ارتفع سوق أبوظبي بنسبة 0.51% عند 6736.11 نقطة بدعم أسهم البنوك والاستثمار والعقار والاتصالات.

واجتذبت الأسهم سيولة بلغت نحو 1.74 مليار درهم منها 1.42 مليار درهم في أبوظبي و312.22 مليوناً بدبي. وجرى تداول 507.42 ملايين سهم، موزعة بواقع 321.94 مليون سهم في أبوظبي و185.48 مليوناً بدبي، عبر تنفيذ 8835 صفقة.

وارتفعت القيمة السوقية للسوقين بنحو 7.84 مليارات درهم، توزعت بواقع 3.5 مليارات درهم في «دبي المالي»، و4.35 مليارات بأبوظبي.

سوق دبي

وعزز صعود سوق دبي ارتفاع قطاع البنوك 1.27%، مع صعود «بنك المشرق» 11.67% و«الإمارات دبي الوطني» 1.84%، فيما نزل «دبي الإسلامي» 0.2%، وارتفعت أسهم «مجموعة جي إف إتش» 0.3%.

وارتفع قطاع العقار 0.35% مع صعود «إعمار العقارية» 0.98% و«إعمار للتطوير» 0.53%، فيما نزل «داماك العقارية» 1.53% إلى 1.29 درهم، و«إعمار مولز» 0.5%.

وزاد قطاع الاستثمار 2.1% مع نمو «سوق دبي المالي» 5.2%، و«دبي للاستثمار» 1.16%. وتصدر «بنك المشرق» الارتفاعات بنسبة نمو 11.6%، تلاه «سوق دبي المالي» 5.2%، فيما كان «مصرف السلام السودان» الأكثر انخفاضاً بنحو 2.3%. ومال المستثمرون العرب والخليجيون نحو الشراء بصافي استثمار 50.14 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون المواطنون نحو البيع بالقيمة ذاتها.

سوق أبوظبي

وفي سوق أبوظبي، ارتفع قطاع البنوك 0.44%. وزاد قطاع الاستثمار 0.35%. وارتفع قطاع الاتصالات 0.45%. وزاد أيضاً قطاع التأمين 5.9%. وارتفع قطاع الصناعة 1.4% مع صعود «أبوظبي الأول» 0.72% و«مصرف الشارقة الإسلامي» 1.37% و«دانة غاز» 0.5% و«أدنوك للتوزيع»0.23% و«طاقة»0.71% و«اتصالات» 0.27%، فيما تراجع «الدار العقارية» 0.52%.

وتزعم «العالمية القابضة» النشاط مستقطباً 414.2 مليون درهم، تلاه «أبوظبي اﻷول» 313.55 مليوناً. وحقق «أبوظبي الوطنية للتأمين» أكبر ارتفاع بنسبة 14.4%، فيما كان «أبوظبي الوطنية لمواد البناء» الأكثر انخفاضاً بنحو 5.4%. وعمد المستثمرون العرب والخليجيون والأجانب نحو البيع بصافي استثمار 94.87 مليون درهم، فيما مال المستثمرون المواطنون نحو الشراء.

مؤسسات

ومالت المؤسسات نحو الشراء بصافي استثمار 571.66 مليون درهم، منها 12.38 مليوناً في دبي، و599.28 مليوناً بأبوظبي، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو البيع بصافي استثمار 571.03 مليون درهم، موزعة بواقع 11.75 مليوناً بدبي، و599.28 مليوناً بأبوظبي.

إفصاحات

حدد بنك الشارقة الخميس لعقد اجتماع مجلس الإدارة لمناقشة البيانات المالية للربع الأول 2021.

قررت شركة عُمان والإمارات للاستثمار القابضة عقد عمومية عادية لانتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد بأقرب فرصة ممكنة بناء على قرار هيئة سوق المال بإبطال انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بالجمعية العادية المنعقدة في 30 مارس لعدم توافقه مع القواعد والشروط الموضحة بلائحة هيئة سوق المال.

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