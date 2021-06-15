«مالابار» تنقل مقرها إلى «دبي المالي العالمي»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة مالابار للاستثمار، ذراع العمليات الاستثمارية الدولية لمالابار للذهب والألماس، التي تُعد واحدة من أبرز الشركات العالمية المتخصصة في مجال بيع المجوهرات بالتجزئة، نقل مقرها إلى مركز دبي المالي العالمي. كما أعلنت الشركة تسجيل أسهم عملياتها الدولية في سوق ناسداك دبي للشركات الخاصة.

واحتفالاً بهذه المناسبة، قرع ام. بي. أحمد، رئيس مجلس إدارة مجموعة مالابار، جرس افتتاح السوق في ناسداك دبي بحضور عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي ورئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي، الدكتور بي أي إبراهيم حاجي، رئيس مجلس الإدارة المُشارك لمجموعة مالابار، وحامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي ونائب الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي.

وقال عيسى كاظم: تحرص دبي على توفير فرص متنوعة لكافة فئات الشركات للاستفادة من أسواق رأس المال وتنفيذ استراتيجيات النمو، وذلك في إطار دورها الرائد باعتبارها المركز المالي العالمي في المنطقة ومركزاً للتميز بوجه عام.

وتعتبر البنية الأساسية والتنظيمية عالمية المستوى لكل من مركز دبي المالي العالمي وبورصة ناسداك دبي من بين أبرز مقومات نجاح دبي في استقطاب أعداد متزايدة من الشركات الرائدة من مختلف أنحاء العالم، سواء بغرض تأسيس شركات جديدة أو نقل مقرات أعمالها القائمة أو تنفيذ الصفقات ذات الصلة بأسواق رأس المال.

ويُعد «دبي المالي العالمي» المركز الرائد في المنطقة المُمتدة من الشرق الأوسط وأفريقيا إلى جنوب آسيا والتي تضُم 72 دولة يصل مجموع سكانها إلى ثلاثة مليارات نسمة ومجموع ناتجها المحلي الإجمالي إلى 7.7 تريليونات دولار.

وقال ام. بي. أحمد: يكتسب نقل محل التأسيس القانوني للشركة القابضة إلى مركز دبي المالي العالمي أهمية كبيرة في ظل التوسع المتواصل لمالابار للذهب والألماس على المستوى العالمي، وذلك بفضل ما يوفره المركز من معايير متطورة فيما يخص الشفافية والتنظيم والامتثال.

وقد حرص مجلس الإدارة على تسجيل الأسهم لدى ناسداك دبي كجهة مستقلة وعالية التنظيم لتتولى إنجاز عمليات نقل الأسهم بصورة رسمية ومنظمة وشفافة.

وقال حامد علي: سوق الشركات الخاصة في ناسداك دبي توفر الآلية المثالية لمساعدة الشركات على تهيئة نفسها لمزيد من المعاملات الاستثمارية. لقد قمنا بتطوير سوق الشركات الخاصة لضمان إدارة سجل مساهمي الشركات على أفضل نحو ممكن، لا سيما مع ازدياد أعداد مساهميها واستقطابها لمزيد من المستثمرين.

أعمال تشغيلية

يصل إجمالي قيمة الأعمال التشغيلية لمالابار للذهب والألماس إلى 4.51 مليارات دولار من خلال 260 متجراً و14 وحدةً للجملة و14 مركزاً للتصنيع تمتد عبر 10 دول تشمل الهند والولايات المتحدة ودول أخرى في الشرقين الأوسط والأقصى.

وأعلنت الشركة مؤخراً خطة لتوسعة أعمالها خلال السنة المالية 2021/2022 تتضمن تأسيس 56 متجراً، منها 40 في الهند و16 حول العالم، باستثمارات تصل إلى 220 مليون دولار.

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