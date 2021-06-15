تمويل لـ«ستانفورد مارين» من «الفجيرة الوطني»

المصدر: (دبي - البيان)

أعلنت «مجموعة ستانفورد مارين»، العاملة بمجال خدمات الدعم البحري في الشرق الأوسط، إحراز تقدم ملحوظ في خططها التنموية المحدّثة عقب استكمال «شعاع كابيتال» في وقت سابق من العام عملية شراء ديون المجموعة البالغة قيمتها 1,13 مليار درهم.

وكخطوة رئيسية أولى في طريقها لتحقيق النمو، حصلت المجموعة على تمويل مصرفي جديد بقيمة 45 مليون دولار من بنك الفجيرة الوطني، كما قامت بتشكيل مجلس إدارة جديد يتمتع بخبرة واسعة للمساعدة في توجيه مسيرة نموها.

وسيتم تقديم تمويل بنك الفجيرة الوطني على شكل تسهيلات ثنائية مدتها 5 سنوات تقريباً. كما سيتم استخدام التمويل لدعم فرص توسع المجموعة في قطاع سفن الدعم البحري فضلاً عن تحسين هيكلية رأس مالها. وقامت «مجموعة ستانفورد مارين» بتشكيل مجلس إدارة جديد يترأسه سعيد الهاجري، إلى جانب الدكتور صالح الهاشمي وأوليفر إي. زويجر وأجيت جوشي.

ويشغل الهاجري حالياً منصب نائب رئيس مجلس إدارة «شركة أبوظبي الوطنية للطاقة» (طاقة)، ونائب رئيس مجلس إدارة «الشركة الإسلامية العربية للتأمين» (سلامة)، فضلاً عن كونه مديراً تنفيذياً في «جهاز أبوظبي للاستثمار»، وشغل سابقاً عدة مناصب في مجالس الإدارة ومناصب إدارية عليا خصوصاً بمجال التمويل الدولي.

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