غرفة التجارة الدولية - الإمارات تضاعف أنشطتها رغم الجائحة

المصدر: (دبي -البيان)

أطلقت غرفة التجارة الدولية - الإمارات تقريرها السنوي 2020 للاستجابة لجائحة «كوفيد19» خلال الاجتماع السابع لمجلس إدارة غرفة التجارة الدولية الذي انعقد أخيراً. ويلخص التقرير الشامل كل الأنشطة والفعاليات التي نظمتها غرفة التجارة الدولية - الإمارات خلال عام 2020 التي ارتفع عددها إلى أكثر من الضعف مقارنة بالعام 2019، رغم تأثير جائحة «كوفيد19».

وهنأ حميد محمد ﺑﻦ ﺳﺎﻟﻢ، رئيس غرفة التجارة الدولية – الإمارات، مجلس الإدارة والفريق العامل على عملهم الدؤوب للتخفيف من تأثيرات الجائحة على مجتمع أعمال الإمارات. وقال بن سالم: «رغم التحديات الكبيرة التي طرأت بسبب جائحة كورونا، إلا أن غرفة التجارة الدولية - الإمارات قدمت دعماً ثابتاً لأعضائها في دولة الإمارات وللشبكة العالمية لغرفة التجارة الدولية، المنظمة العالمية للأعمال».

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