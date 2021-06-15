«دبي الإسلامي» يرتب إصدار صكوك دولارية

المصدر: (دبي-رويترز)

عين بنك دبي الإسلامي بنوكاً لترتيب طرح صكوك مقومة بالدولار لأجل خمس سنوات.

ووفقاً للوثيقة الصادرة عن أحد البنوك، من المقرر أن يرتب بنك المؤسسة العربية المصرفية وبنك دبي الإسلامي والإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك أبوظبي الأول وإتش.إس.بي.سي وشركة بيتك كابيتال للاستثمار وستاندرد تشارترد والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص مكالمات مع مستثمرين في أدوات الدخل الثابت بدءاً من أمس.

وسيعقب ذلك إصدار بالحجم القياسي، والذي عادة لا يقل عن 500 مليون دولار، بناء على أوضاع السوق.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز