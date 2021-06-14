بيع أغلى فيلا في «نخلة جميرا» منذ 6 سنوات

المصدر: دبي - سيد صالح

شهدت دبي بيع أغلى فيلا في جزيرة «نخلة جميرا» منذ عام 2015، بحسب بيان صحفي أصدرته أمس شركة «فورام جروب» الروسية، مطورة الفيلا، وبلغ سعر الفيلا 119.5 مليون درهم.

وتقع الفيلا ضمن مشروع «قيراط 22»، الذي طورته الشركة الروسية على واجهة الشاطئ في «نخلة جميرا».

وتتكون الفيلا من طابقين، وتشمل 7 أجنحة للنوم، وتبلغ مساحتها 12.140 قدماً مربعة، فيما تبلغ مساحة قطعة الأرض المحيطة بها 26.033 قدماً مربعة، وتتضن شاطئاً خاصاً، وحمام سباحة خاصاً، وحمام بخار، وحديقة، ومطبخاً خارجياً.

وأفادت «فورام جروب»، في بيانها، بأن الفيلا بيعت الشهر الماضي، فيما جرى تسجيل البيع لدى دائرة الأراضي والأملاك بدبي خلال الشهر الجاري، ولم تفصح الشركة عن هوية مشتري الفيلا.

وأضافت أن أجنحة النوم السبعة ضمن الفيلا ستتضمن تشطيبات بالغة الفخامة، حسب طلب المشتري، ومنها أثاث أوروبي، ورخام ايطالي، وحوض استحمام بلوري.

ومن الجدير بالذكر أن أغلى فيلا بيعت في دبي على الإطلاق تقع في «نخلة جميرا» أيضاً، وبيعت عام 2015 مقابل 185 مليون درهم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز