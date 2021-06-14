بدء فترة حظر تداول المطلعين في سوق أبوظبي الأربعاء

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية، أن فترة حظر تعاملات مطلعي الشركات المدرجة ستبدأ من الأربعاء 16 يونيو الجاري.

وأشار السوق إلى أن فترة الحظر ستستمر إلى حين الإفصاح الكامل عن البيانات المالية للربع الثاني من العام الجاري.

وأوضح أنه سيتم تعميم القرار على الهيئة والشركات المدرجة وجميع الإدارات والوسطاء والمعتمدين والمستثمرين في السوق.

وتهدف عملية حظر تداولات المطلعين إلى منع استغلال أية معلومات خاصة بالشركات التي يتم تداول أسهمها في الأسواق المالية، كما تأتي تنفيذاً لأحكام النظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع.

وينص النظام على منع تداول المطلعين قبل 15 يوماً من نهاية الفترة المالية الربعية أو النصف السنوية أو السنوية ولحين الإفصاح عن النتائج المالية.

كما جرت العادة قيام الأسواق المالية بمنع تداولات المطلعين قبل 10 أيام عمل من الإعلان عن أي معلومات جوهرية من شأنها أن تؤثر علـى سعـر السهـم صعوداً أو هبوطاً، إلا إذا كانت المعلومة ناتجة عن أحداث طارئة لا تملك الشركة أي معلومة مسبقة بشأنها.

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