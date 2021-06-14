معرض الصيانة والإصلاح والعمرة ينطلق غداً في دبي وبحضور شخصي

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شبكة أفييشن ويك، ومجموعة تارسوس، عن استعدادهما لإطلاق معرض الشرق الأوسط للصيانة والإصلاح والعمرة، المقرر انعقاده غداً في مركز دبي التجاري العالمي، وبمشاركة نخبة من الخبراء والشركات الرائدة في قطاع الطيران، وقطاع الصيانة والإصلاح والعمرة.

وتضم قائمة المشاركين في المعرض، الذي سينطلق على مدار يومين، كلاً من شركة الاتحاد للطيران الهندسية، ومركز محمد بن راشد للطيران، وشركة «ليبير» الشرق الأوسط، وشركة «سند»، وشركة «إس آر تيكنيكس»، والشركة الأردنية لأنظمة الطيران، والشركة التركية للتقنيات.

وقال تيم هاوز المدير الإداري لشركة تارسوس إيروسبيس: «يؤكد الإقبال الكبير من قبل العارضين والزوار لحضور المعرض، الذي يعد الوحيد من نوعه لهذا العام، على المكانة الدولية التي يكتسبها المعرض، من خلال مجموعة واسعة من الجلسات النقاشية والاجتماعات، التي من شأنها دعم منظومة قطاع الطيران، في تسريع وتيرة التعافي وتحقيق النمو له».

من جانبها، قالت ليديا جانو المدير الإداري لشؤون الفعاليات في شبكة أفييشن ويك: «يعد معرض الشرق الأوسط للصيانة والإصلاح والعمرة، منصةً استثنائية لابتكار الفرص، بما يوفر فرص أعمال جديدة. ونفخر بوصفنا الجهة المنظمة للمعرض، بأن نتيح الفرصة أمام مختلف الأطراف المعنية، للالتقاء مجدداً، وبشكل مباشر، لمناقشة ورسم ملامح مستقبل هذا القطاع».

وقال متحدث باسم الشركة الأردنية لأنظمة الطيران: «انطلاقاً من مكانتها التي تُسهم في تعزيز تطور ونمو قطاع الصيانة والإصلاح والعمرة، تفخر الشركة الأردنية لأنظمة الطيران، بالمشاركة في هذه الفعالية الهامة، التي تجمع رواد القطاع والخبراء، للتواصل ومشاركة أحدث الحلول المتطورة، واستعراض التكنولوجيا الرائدة، التي من شأنها المساهمة في إنعاش قطاع الطيران على مستوى المنطقة».

من جانبه، قال فرايز كوري، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في شركة «جورامكو»: «باعتبارها من الشركات التي تدفع نمو قطاع الصيانة والإصلاح والعمرة، تفخر شركة «جورامكو» بالحصول على الفرصة مرة أخرى، للمشاركة في هذه الفعالية المتميزة، التي تعتبر منصة انطلاق قطاع النقل الجوي نحو مستويات جديدة».

ومن المتوقع أن تشهد الفعالية، إعلان العارضين عن مجموعة من الصفقات، حيث ستوقع شركة «جورامكو»، اتفاقية مع زياد الحازمي، الرئيس التنفيذي لشركة «لوفتهانزا تكنيك الشرق الأوسط»، إحدى الشركات التابعة لشركة «لوفتهانزا تكنيك»، لتعزيز القدرات على المستوى الداخلي، وتقديم قيمة إضافية للعملاء في المنطقة.

وبهذا الصدد، قال الحازمي: «يعتبر معرض الشرق الأوسط للصيانة والإصلاح والعمرة، المنصة الأمثل للتواصل، وتشكيل العلاقات مع الشركاء التجاريين، كونها تجمع أهم اللاعبين ضمن قطاع النقل الجوي، ويسُرنا أن نتمكن من تنظيم الاجتماعات، وعقد الصفقات التجارية بشكل مريح، لذا، نتوجه بالشكر إلى المُنظمين على عقد هذه الفعالية، خاصة خلال هذه الفترة الصعبة».

سيقدم المشاركون في المعرض، مجموعة من الابتكارات والحلول الرائدة في القطاع. كما سيشمل المعرض، العديد من المناطق المخصصة للتواصل وعقد الاجتماعات.

كما سيعقد معرض الشرق الأوسط لصيانة وإصلاح وتجديد الطائرات، مؤتمراً لمدة يومين، تحت اسم «Go Live»، الذي يشمل أكثر من 25 خبيراً في القطاع بالمنطقة.

وسيتشارك كل من كارولين فاندرينك نائب الرئيس الأول لتطوير الأعمال لدى شركة «إس آر تيكنيكس» سويسرا، ومحمد سعيده نائب الرئيس لتطوير الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، رؤيتهما حول التحديات الحالية في قطاع الصيانة والإصلاح وتجديد الطائرات، والتعافي المتوقع لقطاع الطيران، فضلاً عن فرص الاستثمار المستقبلية.

وذلك استناداً إلى خبرتهما في مجال الطيران والطيران التجاري، والتركيز القوي على العملاء لشركة «إس آر تيكنيكس»، وسيناقشون أيضاً القضايا الأساسية التي تلعب دوراً كبيراً في مستقبل القطاع.

وسيوفر المعرض محتوى مجانياً لجميع الحاضرين، إلى جانب الفقرات والفعاليات والمناسبات التي يتميز بها، ما يتيح لهم فرصة التواصل، وكسب الخبرات في الوقت نفسه.

ويتم تنظيم معرض الشرق الأوسط لصيانة وإصلاح وتجديد الطائرات، مع التقيّد بأعلى معايير وإجراءات الصحة والسلامة والبيئة. وتجدر الإشارة إلى أنه بالإمكان حضور المعارض التجارية في دبي، دون تقديم دليل التطعيم بلقاح كوفيد 19، أو نتائج فحص PCR.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز