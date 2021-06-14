«الأوراق المالية» أول جهة اتحادية تنال «أيزو استمرارية الأعمال»

المصدر: أبوظبي - البيان

حصلت هيئة الأوراق المالية والسلع على شهادة «أيزو استمرارية الأعمال 22301:2019»، من هيئة لويدز ريجيستر كواليتي أشورانس، وبذلك يكون إجمالي عدد شهادات الأيزو التي حصلت عليها الهيئة 11 شهادة.

تسلمت الشهادة الدكتورة مريم السويدي الرئيس التنفيذي للهيئة بالإنابة، بحضور محمد الحضري نائب الرئيس التنفيذي وسعيد السبوسي مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية.

وأكدت د. مريم السويدي أن هذا الإنجاز يبرز جهود الهيئة ونجاحها في ضمان استمرارية الأعمال رغم ظروف جائحة «كوفيد19» التي كان لها تداعيات على كل الأنشطة، حيث تمكنت الهيئة من احتوائها والتعامل معها من خلال مبادرات عدة وباستخدام تقنيات متطورة الأمر الذي مكنها من تحقيق استراتيجيتها في استمرار العمل بالمعدلات السابقة نفسها على ظهور الجائحة.

ونوهت بأن «الأوراق المالية» أصبحت بذلك أول جهة اتحادية تحصل على شهادة استمرارية الأعمال إصدار 2019 ضمن مجال عمل «تشريع الأنظمة المتعلقة بتنظيم التعاملات في الأسواق المالية في الدولة، وجميع عمليات الترخيص، والتفتيش والرقابة على الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والسلع».

من جانبه اعتبر محمد الحضري أن الفوز بالشهادة يعد إضافة مهمة لرصيد إنجازات الهيئة ويعكس حرصها على اتباع خطوات المنهج العلمي الصحيح، وفعالية العمليات التي يتم تنفيذها وفق أعلى معايير إدارة الجودة، بما مكن من استمرار ضمان الأعمال خلال فترة الجائحة دون توقف وبمستوى المعدلات المرتفعة نفسه.

وأوضح أن هذا الإنجاز مر بعدة مراحل تم خلالها مراجعة كل الإجراءات والتطبيقات في منهجية العمل، وأضاف أن أيزو استمرارية الأعمال 22301:2019 تعد شهادة مطابقة عالمية، وبناء على ما تضمنته متطلبات الشهادة ومعاييرها فإن التقييم الذي تعبر عنه ينطبق على المقر الرئيسي للهيئة في أبوظبي وكذلك فرعها بدبي.

وأثنى نائب الرئيس التنفيذي على احترافية فريق العمل الذي شارك معه في تحقيق المهمة، وما اتسم به من كفاءة ودقة وسرعة عالية مكنته من تحقيق الإنجاز.

وأوضح أيمن كتيلي مدير تطوير الأعمال بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والهند في شركة لويدز، أن «الأوراق المالية» نالت هذه الشهادة من هيئة لويدز ريجيستر كواليتي أشورانس ضمن مجال العمل: تشريع الأنظمة المتعلقة بتنظيم التعاملات في الأسواق المالية - في الدولة، جميع عمليات الترخيص، والتفتيش والرقابة على الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والسلع.

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