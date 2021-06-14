الفطيم الهندسية للتقنية تطلق وحدة للاستدامة وإدارة الطاقة

المصدر: دبي- البيان

كشفت شركة الفطيم الهندسية للتقنية المحدودة، إحدى شركات مجموعة الفطيم، عن إطلاق وحدة متخصصة بمجال الاستدامة وإدارة الطاقة في وقتٍ سابق من هذا العام.

وتأتي هذه الخطوة كإحدى مبادرات الشركة الرامية إلى دعم ممارسات توفير الطاقة وتطوير القطاع في دولة الإمارات، فضلاً عن تعزيز مكانتها في مجال الطاقة الذي يشهد تحولات سريعة باتجاه اعتماد ممارسات الاستدامة الصديقة للبيئة.

وتركز وحدة الاستدامة وإدارة الطاقة على تزويد العملاء بحلول جديدة وشاملة لتخفيض استهلاك الطاقة باستخدام تكنولوجيا شركة الفطيم الهندسية للتقنية المحدودة التي تم تطويرها على مدى سنوات، بالإضافة إلى توظيف أقصى إمكانات فريق الطاقة المعتمد.

وتهدف الوحدة الجديدة إلى تقديم قيمة مضافة للعملاء وإحداث تأثير إيجابي في البيئة، فضلاً عن توسيع قاعدة عملائها وفريق العمل.

وتحتضن إمارة دبي، الحاصلة على التصنيف البلاتيني العالمي للريادة في الطاقة، عدداً كبيراً من الأبنية الخضراء المرخّصة كصديقة للبيئة، ما يجعلها السوق الأساسي لشركة الفطيم الهندسية للتقنية المحدودة، التي تقدّم لعملائها حلولاً متكاملة في مجال تكامل الأنظمة وإدارة الطاقة والهندسة. وتهدف كل من الشركة والوحدة التابعة لها إلى دعم استراتيجية دبي المتكاملة للطاقة 2030.

وتواكب جهود الفطيم الهندسية لتوسيع إدارتها المعنية بالاستدامة وإدارة الطاقة الاهتمام المتزايد بهذا القطاع كما تشكّل أحد منتجات محفظة الشركة الأساسية بعد اعتماد 60% من مشاريع البناء الجديدة لتكون صديقة للبيئة ومشيّدة وفق معايير الاستدامة بحلول نهاية عام 2021.

ومن المقرر أن تتعاون الوحدة الجديدة مع جميع علامات وأصول مجموعة شركات الفطيم الرئيسية بهدف دعم تقنيات التحسين والإصلاح والتجديد لتعود بالمنفعة المستدامة على جميع الاستثمارات.

كما تتخذ الوحدة من ابتكارات شركة الفطيم الهندسية للتقنية المحدودة في مجال تكنولوجيا التبريد مصدر إلهام لها في تنمية الوحدة عبر تطوير محطات التبريد المركزية وتحقيق الوفورات لعملائها بينما تعمل على تحسين معايير ووظائف أنظمة تبريد البيئة العمرانية.

وقال مورلي إس، المدير الإداري لشركة الفطيم الهندسية للتقنية المحدودة: «ترسّخ وحدة الاستدامة وإدارة الطاقة مفهوم الكفاءة لدى مجموعة الفطيم.

يشكّل التوسّع جزءاً أساسياً من مسيرة كل شركة، إلا أن النمو المستدام المقترن بالكفاءة يرتبط بوجود علامة قوية ورائدة كشركة الفطيم الهندسية للتقنية المحدودة بخبرتها الطويلة وتاريخها الحافل بالابتكارات التقنية ومواردها البشرية الخبيرة.

وسترتقي وحدة الأعمال هذه بلا أدنى شك بممارسات الاستدامة في القطاع كما ستضع شركة الفطيم الهندسية للتقنية المحدودة في موقع ريادي بين نظيراتها في الإمارات».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز