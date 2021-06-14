180 ألف عميل يستفيدون من خدمة «معاك» منذ إطلاقها يونيو 2020

المصدر: أبوظبي - صبري صقر

كشفت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، أن 180 ألف عميل استفادوا من خدمة «معاك» منذ إطلاقها في يونيو 2020 لتقديم الخدمات الاستشارية والدعم المباشر للمستثمرين وكافة المتعاملين على مستوى إمارة أبوظبي.

وأكد محمد علي المرر، مدير إدارة التراخيص التجارية في دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي - في تصريحات إعلامية - أن خدمة «معاك» منصة تفاعلية بين مستشاري الدائرة والمتخصصين في تقديم الخدمات مع المتعاملين من مستثمرين ورواد أعمال وغيرهم، وتزويدهم بالبيانات والمعلومات والدعم الفني اللازم لتمكينهم من اتخاذ قرارات صائبة لمشاريعهم الاستثمارية في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وأوضح أن وحدة «معاك» مبادرة من الدائرة لدعم قطاع الأعمال والمستثمرين والشركات الصغيرة والمتوسطة، بما يمكنهم من سهولة الحصول على المعلومات وسرعة تجاوب الدائرة مع متطلباتهم.

التشريعات والقوانين

ودعا المتعاملين من مستثمرين ورواد أعمال إلى الاستفادة من الخدمات التي تقدمها خدمة «معاك» في مختلف القطاعات الاقتصادية، حيث توفر للمستثمرين المعلومات اللازمة حول التشريعات والقوانين والسياسات المنظمة لممارسة الأنشطة الاقتصادية في الإمارة، بما يساهم في دعم وتطوير الأعمال، وتمكين رواد الأعمال من ممارسة الأنشطة الاقتصادية وفق إجراءات سليمة ومنظمة.

تاجر أبوظبي

وحول مستجدات مبادرة رخصة «تاجر أبوظبي»، أكد مدير إدارة التراخيص التجارية في دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، أنه تم إطلاق مبادرة رخصة «تاجر أبوظبي» عام 2017 لدعم رواد الأعمال والأنشطة الاقتصادية المحددة بأقل تكاليف، حيث لا تشترط الرخصة وجود موقع أو مقر عند الإخطار.

وأوضح أنه في بداية إطلاق المبادرة كان الترخيص للمواطنين فقط من مختلف إمارات الدولة، ثم تم السماح للأجانب بالدخول كشركاء، استجابة لرغبة الكثيرين من رواد الأعمال وإتاحة الفرصة لهم للاستعانة بأصحاب الخبرات والمهارات. وأشار إلى أن المبادرة تهدف لإتاحة الفرصة لرواد الأعمال للدخول في القطاع التجاري بطريقة مبسطة وسهلة وغير مكلفة.

وأضاف أن المبادرة ساهمت في نجاح الكثيرين من تاجر مبتدئ إلى صاحب ترخيص قائم له موقع محدد ويمارس نشاطه بشكل طبيعي، كما توسع الكثيرون في أعمالهم فأصبحت مؤسسات ولها كيان، وانطلق رواد الأعمال الصغار في عالم المال والأعمال، مشيراً إلى المبادرة تهدف لإتاحة الفرص للشباب أصحاب المهارات والراغبين في دخول قطاع التجارة بأقل التكاليف، حيث إن المبادرة تتطلب رأسمال بسيطاً ويعتمد صاحب المشروع الصغير على مهاراته واجتهاده للانطلاق في مجال التجارة وتكوين رأسمال، ثم ينتقل إلى محل تجاري وتبدأ تجارتك بدون أعباء أو ديون أو التزام بالإيجار.

جائحة كورونا

وأشار إلى أنه في البداية كانت صلاحية رخصة «تاجر أبوظبي» لمدة سنتين فقط، وتم التمديد 3 سنوات، وبسبب جائحة كورونا تم التمديد لتكون الرخصة 4 سنوات، وأي شخص يطلب إصدار رخصة حتى نهاية ديسمبر 2021 سوف تكون 4 سنوات.

وأكد أن الدائرة لديها قائمة طويلة من الشباب يرغبون في نفس الفرصة والحصول على رخصة تاجر أبوظبي للاستفادة منها في المراحل التأسيسية، داعياً المستفيدين من المبادرة الذين نجحوا وأصبحت لهم محلات ومقرات ونجحوا في أعمالهم، إلى إفساح المجال أمام آخرين والانتقال إلى الترخيص العادي بالمقر أو المحلات الجديدة، مشيراً إلى وقف التراخيص في الفترة الحالية بسبب عدم وجود أماكن كافية، مؤكداً أن استمرار بعضهم بنفس الرخصة والمميزات لا يعطي الفرصة لآخرين يستحقون الدعم والمساندة.

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