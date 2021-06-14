60 ألف مستفيد من فعالية «أعط واحصد 2021» التطوعية للشركات من غرفة دبي

المصدر: دبي - البيان

نظم مركز أخلاقيات الأعمال التابع لغرفة تجارة وصناعة دبي مؤخراً فعالية «أعط واحصد 2021» التي عقدت بطريقتي الحضور الافتراضي والمباشر. يأتي ذلك تماشياً مع جهود الغرفة لتعزيز ثقافة المسؤولية المجتمعية في الإمارات، وفي إطار فعاليات برنامجها «Engage دبي» لدعم التطوع في النشاطات المجتمعية.

وتندرج هذه المبادرة التي تقام للعام الحادي عشر على التوالي ضمن جهود برنامج «Engage دبي». وشهدت نسخة هذه السنة مشاركة أكثر من 2,700 موظف متطوع يمثلون 66 شركة في دبي قضوا 70,600 ساعة تطوعية، واستفاد منها أكثر من 60 ألف مستفيد، لتكون هذه الفعالية الأكبر في تاريخ البرنامج.

واستهدفت الفعالية دعم برامج ومشاريع تطوعية لحوالي 24 شريكاً من مؤسسات المجتمع و42 عضواً من الشركات، حيث ركزت المشاريع لهذا العام على دورات تعليمية للأطفال، وتوفير وجبات لعمال البناء والمشاريع العقارية، وتوفير المساعدات للأسر المتعففة، ودعم مرضى السرطان، ودورات تعليمية وتثقيفية افتراضية لفئة أصحاب الهمم، ومهارات الزراعة، وإعادة تدوير النفايات الإلكترونية والأوراق والبلاستيك والمعادن، وحماية البيئة.

وأكد الدكتور بلعيد رتاب، رئيس قطاع الأبحاث الاقتصادية والتنمية المستدامة في غرفة دبي، أن فعالية «أعط واحصد» شهدت إقبالاً شديداً للمشاركة والتطوع خلال هذا العام، حيث ساهمت في تعزيز مهارات الموظفين المتطوعين وصقلها، وتعزيز تأثيرهم في مجتمعهم، لافتاً إلى أن العمل المجتمعي يعتبر جزءاً رئيسياً من التأثير الإيجابي على حياة الجميع في المجتمع وبيئة الأعمال.

وأضاف أن الغرفة قامت خلال هذه الفعالية التطوعية بتقديم أكثر من 8,800 كغم من المساعدات الإنسانية، مثل توزيع الأرز والمواد الغذائية الأساسية الأخرى والقرطاسية والملابس، بالإضافة إلى توزيع أكثر من 24,300 وجبة للمحتاجين والأسر المتعففة في الدولة، وأكثر من 32,900 من المستلزمات الدراسية والقرطاسية إلى مدارس للأطفال، مشيراً كذلك أنه تم تحويل أكثر من 2.2 طن من النفايات بعيداً عن مكب النفايات، وتمت زراعة أكثر من 400 بذرة من شجر الغاف.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز