«الإمارات الإسلامي» يختتم برنامج تدريب الموظفين لإعدادهم لتولي المناصب القيادية

المصدر: دبي - البيان

اختتم «الإمارات الإسلامي» برنامجاً تدريبياً حصرياً استهدف رفد موظفيه من أصحاب الخبرات بإمكانات قيادية متميزة.

وفي إطار التزامه المتواصل رعاية ودعم المهارات المحلية في القطاع المصرفي، اختار «الإمارات الإسلامي» مجموعة من موظفيه من ذوي الكفاءات العالية والخبرات المتميزة للمشاركة في برنامج (3C) الذي يقدمه «المعهد الآسيوي للقيادة» لتنمية مهاراتهم القيادية من خلال التركيز على تطوير مهارات التواصل والتعاون والتدريب.

ويهدف «المعهد الآسيوي للقيادة» الذي أسس في عام 1982 إلى مساعدة المؤسسات على صقل مهارات قياداتها وفرق عملها وتطوير خبراتها المؤسسية والمهنية.

ويسعى المعهد من خلال برنامج (3C) التدريبي الذي يستمر مدة ستة أشهر إلى تطوير الإمكانات القيادية والمهارات الإدارية، تزامناً مع تطوير القدرات والمواهب لدعم وازدهار بيئة العمل.

وقال صلاح أمين، الرئيس التنفيذي في «الإمارات الإسلامي»: يعد القطاع المصرفي ركناً أساسياً من أركان اقتصاد الإمارات ومن أهم قطاعات الأعمال فيها. ونحن نؤمن بأهمية الاستثمار في كوادرنا البشرية وتأهيلهم لتحقيق أقصى درجات النجاح في المستقبل.

ويأتي البرنامج التدريبي 3C انسجاماً مع التزامنا المتواصل صقل مهارات موظفينا ذوي الإمكانات العالية لتمكينهم من النجاح والازدهار في قطاع الخدمات المالية العالمي الذي يشهد منافسة عالية.

وقال مروان المهيري رئيس قسم الموارد البشرية في الإمارات الإسلامي: نفخر بدعم موظفينا من أصحاب الإمكانات الواعدة وإعدادهم للقيام بدور قيادي في المستقبل.

وانطلاقاً من رؤيتنا بأن كوادرنا العاملة هي أثمن أصولنا، نلتزم تقديم أشكال الدعم كافة لتطوير مهاراتهم وإمكاناتهم الشخصية والمؤسسية عبر البرامج التعليمية والتدريبية لإعداد جيل جديد من القادة يبشرون بمستقبل واعد.

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