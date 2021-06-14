غرفة التجارة الدولية - الإمارات تضاعف أنشطتها في 2020 رغم جائحة كورونا

المصدر: دبي - البيان

أطلقت غرفة التجارة الدولية - الإمارات تقريرها السنوي 2020 للاستجابة لجائحة «كوفيد19» خلال الاجتماع السابع لمجلس إدارة غرفة التجارة الدولية الذي انعقد أخيراً. ويلخص التقرير الشامل كل الأنشطة والفعاليات التي نظمتها غرفة التجارة الدولية - الإمارات خلال عام 2020 التي ارتفع عددها إلى أكثر من الضعف مقارنة بالعام 2019، رغم تأثير جائحة «كوفيد19» على مجتمع الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة وبقية دول العالم.

وهنأ حميد محمد ﺑﻦ ﺳﺎﻟﻢ، رئيس غرفة التجارة الدولية – الإمارات، مجلس الإدارة والفريق العامل على عملهم الدؤوب للتخفيف من تأثيرات الجائحة على مجتمع الأعمال في دولة الإمارات.

وقال بن سالم خلال اجتماع مجلس الإدارة إنه: «رغم التحديات الكبيرة التي طرأت بسبب جائحة كورونا في عام 2020، إلا أن غرفة التجارة الدولية - الإمارات قدمت دعماً ثابتاً لأعضائها في دولة الإمارات وللشبكة العالمية لغرفة التجارة الدولية، المنظمة العالمية للأعمال».

وأضاف بن سالم قائلاً: «تواصلت الجهود بروح عالية من التعاون وتطوير العمليات مما أسفر عن نتائج ملموسة طوال عام 2020».

وفي خطابه الافتراضي أمام أعضاء مجلس الإدارة، قال حسن الهاشمي، الأمين العام لغرفة التجارة الدولية – الإمارات: «على الرغم من خروج الأنشطة الفعلية لغرفة التجارة الدولية في الإمارات عن مسارها المألوف خلال عام 2020، إلا أن الفريق تمكن من التكيف بسرعة مع الواقع الجديد من خلال استضافة أنشطته وفعالياته العادية افتراضياً - وبالتالي نجح في إنجاز مهامه المتمثلة في التواصل المنتظم مع الأعضاء».

وأضاف الهاشمي قائلاً: «أثبتت غرفة التجارة الدولية – الإمارات من خلال الفعاليات الافتراضية التي أطلقتها لتيسير ودعم عمليات التجارة في عام 2020 بأنها واحدة من أكثر اللجان نشاطاً عبر الشبكة العالمية لغرفة التجارة الدولية».

وأوضح أن غرفة التجارة الدولية - الإمارات تلعب دوراً مهماً في الحفاظ على دفع عجلة الاقتصاد والتجارة والاستثمار في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال عام 2021.

ومن جانبه أشار فينسينت أوبراين، مدير غرفة التجارة الدولية - الإمارات في كلمته الافتراضية أمام مجلس الإدارة قائلاً: «على الرغم من تداعيات الوباء إلا أن العام 2020 كان عاماً داعماً للأعمال بالنسبة لغرفة التجارة الدولية – الإمارات».

وأضاف فينسينت أوبراين: «إن التقرير السنوي 2020 للاستجابة لجائحة «كوفيد19» يقدم نموذجاً لأعضاء غرفة التجارة الدولية - الإمارات عن أفضل السبل لتنفيذ السياسات والتوجيهات الاستباقية والتدريب لدعم استمرارية الأعمال في الوقت الراهن».

وفي نهاية الاجتماع الافتراضي، عبر بن سالم عن تقديره للإنجازات التي قام بها فريق غرفة التجارة الدولية - الإمارات والتزامه بتقديم الدعم الكامل للجهود التي تسهم في خدمة أعضاء غرفة التجارة الدولية ومجتمع الأعمال محلياً وإقليمياً ودولياً.

ويتوفر التقرير السنوي 2020 للاستجابة لجائحة «كوفيد19» على الموقع الإلكتروني لغرفة التجارة الدولية - الإمارات ويمكن تحميله مجاناً، وسوف تنعقد الجمعية العمومية لغرفة التجارة الدولية - الإمارات في 30 يونيو 2021، وسيتم انتخاب مجلس إدارة جديد للفترة 2021-2023.

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