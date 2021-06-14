مجموعة الشارقة من مسك تُحقق أعلى نسب لعوائد الغرف في المناطق الشمالية

المصدر: دبي - البيان

حققت مجموعة الشارقة من مسك، وهي مجموعة من الفنادق والنزل الفاخرة في الشارقة تحت إدارة مجموعة شذا للفنادق، أعلى نسب لعائدات الغرف المتوافرة (Revpar) في المناطق الشمالية منذ بداية الجائحة، رغم قيود السفر وإجراءات الإغلاق المصاحبة للجائحة.

وقال شفيق علاء الدين، المدير العام لمجموعة الشارقة من مسك، سعداء بالنجاحات التي تحققها فنادقنا ونزلنا في الشارقة، ما يساهم في تعزيز مكانة الشارقة وجهة سياحية واستكشافية في الإمارات، كونها تتمتع بأصالة الماضي وعبق التاريخ وعمق الثقافة وجمال الطبيعة. كما أن هذه الأرقام تشير إلى نجاح مفهوم الفنادق الخالية من الكحول وقدرتها على منافسة الفنادق الأخرى.

وساهم مستوى الخدمات بنزل وفنادق المجموعة في تعزيز مكانة كل منها إذ حصل كل من فندق نزل الفاية وفندق نزل الرفراف على جائزة خيار المسافرين 2021 من تريب أدفايزر، ما وضعهما ضمن أفضل 10% من الوجهات العالمية للمسافرين.

كما حرصت فنادق المجموعة على الالتزام التام بجميع الإجراءات الاحترازية لحماية ضيوف وموظفي الفنادق وتوفير أعلى مستويات السلامة والأمان، وذلك باتباعها برنامج شذا الطمأنينة (إجراءات السلامة والتعقيم الفعالة لضمان سلامة وطمأنينة الضيوف والموظفين)، الأمر الذي لاقى استحساناً وقبولاً من ضيوف الفنادق وعزز من شعورهم بالأمان أثناء إقامتهم.

و«شذا الطمأنينة» هو برنامج مدمج في معايير التشغيل الحالية لفنادق شذا، وتم تطويره استناداً إلى الوقائع المتعلقة بوباء كوفيد 19 وبالتالي فهو مصمم لحماية وسلامة ضيوف وموظفي الفنادق التابعة لمجموعة شذا.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز