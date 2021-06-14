«شعاع» تسعى لإطلاق منصة تكنولوجيا مالية جديدة لإدارة الثروات

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة «شعاع كابيتال» عزمها إطلاق منصة تكنولوجية رقمية جديدة لإدارة الثروات بغية خدمة العملاء الحاليين وكذلك الجيل التالي من المستثمرين.

ولتوجيه الخطة الرقمية المبتكرة والطموحة للشركة، والتي سيتم تطبيقها كمنظومة تكنولوجيا مالية مستقلة؛ عيّنت «شعاع» هادي رعد رئيساً تنفيذياً للأعمال الرقمية وهو منصب تم استحداثه مؤخراً في الشركة.

ووفقاً لدراسة حديثة أجرتها مؤسسة «نايت فرانك» الدولية؛ من المتوقع أن يزداد عدد ذوي الملاءة المالية المرتفعة في الشرق الأوسط بمعدل 12% بحلول عام 2025، وعدد الأفراد ذوي الملاءة المالية المرتفعة بنسبة تفوق 26% خلال الفترة ذاتها، ذلك أن 57% من الأفراد ذوي الملاءة المالية المرتفعة يقيمون في السعودية فيما يقيم 23% منهم في الإمارات.

ويعاني المستثمرون من جيل الألفية وذوي الملاءة المالية المرتفعة والأثرياء نقصاً كبيراً في الخدمات التي يحتاجونها. وعليه، تتيح السوق فرصة كبيرة أمام «شعاع» لإنشاء منصة هجينة وغير مسبوقة لإدارة الثروات توفر خدمات إدارية واستشارية شخصية ومخصصة.

وشغل هادي سابقاً منصب نائب الرئيس والمدير الإقليمي للحلول الرقمية في منطقة وسط أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى شركة «فيزا»؛ حيث قاد منتجات التجارة الإلكترونية، والمدفوعات اللاتلامسية ومدفوعات الهاتف المحمول، والمحافظ الرقمية، ومنصة «فيزا ديفيلوبر»، وغيرها الكثير.

وقبل ذلك، كان قد تقلد منصب رئيس تسويق المنتجات في المنطقة العربية الناشئة لدى شركة «جوجل»، وعمل على تطوير سوق المنتجات الاستهلاكية للشركة مثل «يوتيوب»، و«أندرويد»، و«خرائط جوجل»، و«ملاحة جوجل»، و«جوجل كروم».

وسيتولى هادي مسؤولية تطوير وقيادة التكنولوجيا المالية الديناميكية الجديدة، حيث يعنى بتوجيه عملية ابتكار وتطوير منتجاتها، وتصميم تجربة المستخدم الرقمية، وشراكات التكنولوجيا المالية، ومنصة إدارة الثروات الرقمية.

وسيعمل هادي تحت الإدارة المباشرة للرئيس التنفيذي لمجموعة «شعاع»، جاسم الصديقي.

وقال جاسم الصديقي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «شعاع كابيتال»: يتماشى سعينا لإطلاق منصة تكنولوجية رقمية جديدة لإدارة الثروات مع تركيزنا المتنامي على التكنولوجيا، والتي ستكون ضمن أولويات (شعاع) المستقبلية.

وهذا يشمل إحداث نقلة نوعية في قدراتنا على صعيد إدارة الأصول والثروات وتجربة العملاء. كما حددنا في الوقت ذاته الفجوة السوقية التي تتيح لنا من خلال منصتنا الرقمية المبتكرة دمج أفضل الخدمات الاستشارية مع كفاءة التنفيذ والتقنيات المتطورة.

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