«المشرق» ينفذ برنامجاً تحولياً رقمياً لـ«كهرباء الشارقة»

المصدر: دبي- البيان

أعلن بنك المشرق، تنفيذ برنامج تحول رقمي ضخم لصالح هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، وذلك بتقديم منصة آمنة ومشفرة ومؤتمتة بالكامل لاسترداد ودائع العملاء، وذلك في إطار استراتيجية التحول الرقمي الشاملة للهيئة.

وتكمن أهمية هذه المنصة الرقمية الجديدة في أنها تلغي حاجة العملاء لانتظار إصدار شيكات استرداد ودائعهم بشكل يدوي. وعلاوة على ذلك، قام المشرق بتخصيص واجهة برمجة تطبيقات خاصة بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة تتيح مزامنة الأنظمة الداخلية للهيئة بشكل رقمي وبصورة لحظية مع بنك المشرق.

وقال جويل فان دوسن، نائب الرئيس التنفيذي الأول ورئيس مجموعة الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار لدى بنك المشرق: تضمن واجهة برمجة التطبيقات وبوابة الشبكة الخاصة الافتراضية التي تربط بين المشرق وهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة أن تكون التجربة الرقمية لعملاء الهيئة آمنة ومريحة لأقصى درجة.

ويتيح تنفيذ المشرق لشبكة خاصة افتراضية السماح بتحديد عنوان بروتوكول الإنترنت الخاص بالهيئة في القائمة البيضاء، مما يوفر لعملية الدفع مستوى آخر من الأمان.

ويوفر اتصال واجهة برمجة التطبيقات للهيئة التشفير والأمان المطلوبين لعملياتها، فضلًا عن تعليمات الدفع الآلي، وحالة تأكيد الإضافة، والتسوية التلقائية وأي عمليات استرداد ودائع أو إلغاء.

وقالت مريم عبد الرحمن علي، مدير إدارة المالية والمحاسبة في كهرباء الشارقة: تتسم هذه الصفقة بأهمية كبيرة نظرًا لتوقيت تنفيذ البرنامج الرقمي المتطور في خضم الجائحة والتحديات المرتبطة بها.

ويعد تقديم بنك المشرق لمنصة رقمية مخصصة وآمنة للغاية تتمتع بكفاءة عالية وتوفر الراحة لعملائنا، خطوة مهمة في مسيرة التحول الرقمي الشامل للهيئة.

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