مركز عجمان للتوفيق والتحكيم يخفض رسوم خدماته 30 %

المصدر: عجمان - (البيان)

أصدرت لجنة إدارة «مركز عجمان للتوفيق والتحكيم»، التابع لغرفة تجارة وصناعة عجمان، اللائحة الجديدة لأتعاب التحكيم، ورسوم خدمات المركز، والتي شهدت تخفيض أتعاب التحكيم ورسوم الخدمات بنسبة تصل إلى 30 %، وذلك تخفيفاً للأعباء عن كاهل أطراف القضايا، وعملاء المركز بشكل عام.

ويهدف المركز إلى تقديم خدمات متخصصة، تسهم في دعم القطاع الاقتصادي في إمارة عجمان، بما يضمن تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وخلق بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار الأجنبي والمحلي، عبر التأكيد على ثقافة القضاء البديل، وتوفير منصة مختصة لتسوية منازعات التجارة والاستثمار، وفق أفضل الممارسات والمعايير المتبعة دولياً.

وأكد أحمد المويجعي، الأمين العام لمركز عجمان للتوفيق والتحكيم، أن قائمة الخدمات التي يوفرها المركز، تهدف إلى تقديم حلول مرنة لحل النزاعات التجارية، وفق أفضل الممارسات العالمية في هذا الإطار، وبما يضمن تأسيس بيئة استثمارية آمنة، وقادرة على مواجهة التحديات ومعالجتها، الأمر الذي يعزز بدوره نمو وتطور القطاعات الاستثمارية المختلفة في إمارة عجمان. وأكد أهمية الدور التأهيلي والتدريبي للمركز، والذي يدعم أعضاءه من المحكمين، للارتقاء بخبراتهم في مجال فض النزاعات التجارية، عبر ورش العمل والدورات التدريبية المتخصصة، في ظل المتغيرات المتسارعة للنشاط التجاري على المستويات المحلية والعالمية.

ويقدم المركز خدمات تسوية المنازعات، عن طريق التوفيق والتحكيم، بواسطة محكمين على درجة عالية من الخبرة والتخصص، وإجراءات تتسم بالبساطة والوضوح، إلى جانب خدمات المساعدة والمشورة والنصح، للراغبين فيها من أطراف العلاقات التجارية، حول كيفية صياغة الاتفاق على التحكيم، والتعريف بقواعد التحكيم المحلية والدولية، وتعيين المحكمين والخبراء.

كما يوفر خدمات التأهيل والتدريب، عبر باقة من البرامج التدريبية والندوات والمحاضرات والمؤتمرات القانونية المتخصصة في مجال التحكيم التجاري وفض المنازعات، بالتعاون مع نخبة من الخبرات والكفاءات المشهود لها في هذا المجال، فضلاً عن الدعم الفني والأكاديمي، من خلال توفير المراجع والموسوعات والبحوث المختلفة في مجال التجارة الدولية والتحكيم والتسويات البديلة، وإتاحتها للباحثين وطلاب الجامعات والدارسين في المساقات المختلفة، ذات الصلة بمجال عمل المركز.

ويوفر المركز للطلاب والباحثين، الإحصاءات المختلفة، ونماذج القضايا والأحكام والعرائض المختلفة، فضلاً عن الخدمات الفنية والإدارية التي تحتاجها هيئات التحكيم المختلفة، من قاعات اجتماعات، ووسائل اتصال ومراسلات، وخدمات سكرتارية وخلافه، وذلك بتكاليف منخفضة.

كما يقدم قائمة بأبرز المحكمين والخبراء في المجالات القانونية والتجارية والهندسية وغيرها، داخل وخارج الدولة، ويتم اعتماد المحكمين والخبراء، وفقاً لمعايير مشددة، تركز على الخبرة والكفاءة والأمانة والحيادية، والقدرة على سرعة الإنجاز، كما يقدم المركز خدمة ترشيح المحكمين والموفقين لأطراف النزاعات المختلفة.

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