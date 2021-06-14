«جواهر الإمارات» في إكسبو الشارقة 30 يونيو

المصدر: الشارقة- البيان

تستعد الشارقة لاستضافة فعاليات النسخة الثانية من معرض «جواهر الإمارات»، المعرض الإماراتي المتخصص بالمجوهرات الماسية والذهب والفضة واللؤلؤ والساعات الفاخرة والعطور، والذي سينظمه مركز إكسبو الشارقة، خلال الفترة من 30 يونيو الجاري ولغاية 3 يوليو المقبل، تحت شعار «بريق الجمال»، بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة.

ومن المتوقع أن تشهد النسخة الثانية من المعرض، الذي سيقام على مساحة 6000 متر مربع، مشاركة عدد كبير من الشركات الإماراتية، ونخبة من مصممي المجوهرات والمشغولات الذهبية، وكبرى العلامات المحلية في الذهب والفضة والألماس والأحجار الكريمة واللؤلؤ والساعات والقطع الثمينة وغيرها، كما سيتضمن المعرض أجنحة خاصة لأبرز دور تصميم الأزياء والموضة، وأهم الشركات والمتاجر المتخصصة في العطور والبخور والعود.

منصة رئيسة

وأشار سيف المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، إلى أن معرض «جواهر الإمارات»، استطاع في موسمه الأول أن يثبت نفسه كواحد من أهم الأحداث التي أضيفت على أجندة الفعاليات التي ينظمها ويستضيفها المركز، من خلال النجاح الذي حققه في تحفيز تجارة الذهب والفضة والمجوهرات ودعم الصناعات المحلية، فضلاً عن استقطابه لآلاف الزوار، الذي قدم لهم فرصة مثالية لاقتناء العديد من المشغولات الذهبية والمجوهرات العصرية والتراثية، وأحدث المصوغات وصيحات الموضة.

وأشار إلى أن «إكسبو الشارقة» بات منصة رئيسة لتجارة الذهب والمجوهرات والساعات في منطقة الشرق الأوسط، ومقصداً لأهم العلامات التجارية الشهيرة، والتجار والمصممين والحرفيين الذين يتسابقون لتعزيز حضورهم في أسواق المنطقة، خاصة في ظل السمعة الرائدة للمركز في تنظيم المعارض المتخصصة في هذا القطاع الحيوي، والتي من أبرزها معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات.

وأوضح أن اللجنة التنظيمية لمعرض «جواهر الإمارات»، تعمل على قدم وساق، لاستكمال كافة تحضيراتها التنظيمية واللوجستية والترويجية، لتقديم نسخة فريدة، وأميز من سابقتها، وضمان تحقيق أهداف ورسالة هذا الحدث، مشيراً إلى أن المعرض يشهد إقبالاً كبيراً من الشركات الإماراتية والمحلية للمشاركة فيه، خاصة مع عودة ثقة الزوار والعارضين بالمعارض، التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية، وذلك نتيجة لتطبيق أقصى الإجراءات والتدابير الاحترازية، لضمان صحة وسلامة الجميع.

الدخول مجاناً

ويفتتح المعرض، الذي يتيح لعامة الجمهور إمكانية الشراء المباشر، أبوابه مجاناً يومي الأربعاء والسبت، من الساعة الثانية ظهراً حتى الساعة العاشرة ليلاً، ويوم الخميس من الساعة الثانية ظهراً حتى الساعة الحادية عشرة ليلاً، ويوم الجمعة من الساعة الثالثة عصراً حتى الحادية عشرة ليلاً، مع توفر مساحات كبيرة لمواقف السيارات، سواء مقابل المركز، أو في المبنى الملاصق له، مجاناً للزوار.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز