الإمارات والسعودية تبحثان آليات تنفيذ مبادرات اقتصادية محورية

المصدر: (أبوظبي ــ البيان)

ناقشت لجنة المال والاستثمار التابعة لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي، خلال اجتماعها الأول الذي عقد عبر تقنيات الاتصال المرئي، متابعة سير عمل المبادرات الاستراتيجية المعتمدة في مجموعة من المحاور الرئيسية شاملة مجالات الخدمات والأسواق المالية، ودعم ريادة الأعمال، والاتحاد الجمركي، والسوق المشتركة، والسياحة والتراث الوطني، وآليات تنفيذها وفق الخطط المعتمدة.

وترأس الاجتماع من الجانب الإماراتي يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، ومن الجانب السعودي الدكتور عبد العزيز بن متعب الرشيد، مساعد وزير المالية للشؤون المالية الدولية والسياسات المالية الكلية.

وأشار يونس حاجي الخوري إلى أن الاجتماع ناقش توجهات اقتصادية محورية مثل إصدار واستخدام عملة إلكترونية افتراضية بشكل تجريبي، وتيسير الإجراءات الجمركية لعمليات التجارة وتبادل البضائع العابرة للحدود.

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