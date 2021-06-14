«القابضة» (ADQ)تبحث استثمار نصف مليار دولار في «فليبكارت»

المصدر: دبي- سيد صالح

تخوض شركة «القابضة» (ADQ)، إحدى أكبر الشركات القابضة على مستوى المنطقة، مباحثات بشأن استثمار حوالي 500 مليون دولار في شركة «فليبكارت» الهندية للتجارة الإلكترونية، بحسب ما ذكرته أمس وكالة «بلومبرغ» للأنباء نقلا عن مصادر مطلعة.

وأفادت الوكالة بأن هذا الاستثمار المنتظر يأتي في سياق اتجاه «فليبكارت»، المدعومة من جانب «وولمارت» الأمريكية الشهيرة لمتاجر البيع بالتجزئة، إلى جمع أموال، وذلك قبيل طرح مُحتَمَل لأسهمها في اكتتاب عام أولي ربما يجري في مطلع عام 2022.

وأضافت الوكالة أن «القابضة» (ADQ) تبحث ضخ استثمارات من شأنها رفع قيمة «فليبكارت» لتصل إلى ما يتراوح بين 35 و40 مليار دولار.

وذكرت الوكالة أيضا أن «فليبكارت» تسعى إلى جمع تمويل قدره 3 مليارات دولار على أدنى تقدير، وربما تتجه إلى زيادة قيمة التمويل إلى 3.75 مليار دولار، وذلك في ابداء المستثمرين لاهتمام كبير بالاستثمار فيها. وأضافت الوكالة أن المباحثات بين «القابضة» (ADQ) و«فليبكارت» قد لا تتمخض في نهاية الأمر عن ابرام اتفاق بين الجانبين. ولم يعلق ممثلو أي من الجانبين على الخبر.

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