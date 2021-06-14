العقار والاستثمار يدعمان سوق دبي أمام تراجعات البنوك

المصدر: دبي – عمرو عادل

تماسكت الأسهم المحلية في ختام جلسة أمس، أمام عمليات بيع استهدفت أسهم البنوك في دبي، في وقت قلصت مكاسب أسهم العقار والاستثمار وتيرة تراجعات السوق، ووصلت السيولة إلى نحو 1.5 مليار درهم.

وانخفض سوق دبي هامشياً بنحو 0.08% إلى 2842.33 نقطة، مع تراجع أسهم البنوك والسلع والنقل. ودعم تماسكه صعود أسهم مثل «إعمار العقارية» «دبي للاستثمار»، فيما نزل سوق أبوظبي 0.21% عند 6701.88 نقطة، مدفوعاً بهبوط أسهم البنوك والاستثمار والطاقة.

واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 1.47 مليار درهم، منها 1.35 مليار في أبوظبي و124.44 مليوناً في دبي، وجرى تداول 334.9 مليون سهم موزعة بواقع 227.29 مليوناً في أبوظبي، و107.6 ملايين في دبي، عبر 5462 صفقة.

سوق دبي

وضغط على سوق دبي انخفاض قطاع البنوك 0.60% مع هبوط «دبي التجاري» 1.24% و«الإمارات دبي الوطني» 1.1% فيما استقر «دبي الإسلامي» عند مستوياته السابقة، وارتفعت أسهم «مجموعة جي إف إتش» 1.04%، وانخفض قطاع النقل 0.3% .

وزاد قطاع الاستثمار 2.6% مع نمو «دبي للاستثمار» 3.6%، وهو ما قلص من خسائر السوق، وزاد قطاع العقار 0.56% مع صعود «إعمار العقارية» 0.73% و«إعمار مولز» 1% و«داماك العقارية» 0.76% إلى 1.31 درهم، وهو أعلى من سعر السهم في صفقة الاستحواذ المقدمة من شركة «ميبل إنفست».

وتصدر «دبي للاستثمار» النشاط والارتفاعات بنحو 34.99 مليون درهم، وبنسبة نمو 3.6%، تلاه «إعمار العقارية» 20.29 مليون درهم، ثم «داماك العقارية» 10.03 ملايين درهم، فيما كان «الاستشارات المالية الدولية- إيفا» الأكثر انخفاضاً بنحو 9.4%، ومال المستثمرون العرب والخليجيون نحو الشراء بصافي استثمار 10.02 ملايين درهم، فيما اتجه المستثمرون المواطنون والأجانب نحو البيع.

سوق أبوظبي

وفى سوق أبوظبي، انخفض قطاع البنوك 0.81%. ونزل قطاع الاستثمار 0.52%. وارتفع قطاع العقار 1.27% وزاد أيضاً قطاع الاتصالات 0.45%. وهبط قطاع الطاقة 0.32% بضغط انخفاض «أدنوك للتوزيع» 0.23% فيما استقر «دانة غاز» عند مستوياته السابقة، وارتفع قطاع الصناعة 2.9%.

وتزعم «العالمية القابضة» النشاط مستقطباً 576.94 مليون درهم، تلاه «الدار العقارية» 230.26 مليون درهم، ثم «أبوظبي اﻷول» 210.8 ملايين، وحقق «الإمارات للتأمين» أكبر ارتفاع بنسبة 14.9%، فيما كان «إسمنت الخليج» الأكثر انخفاضاً بنحو 9.9%، وعمد المستثمرون العرب والخليجيون والأجانب نحو الشراء بصافي استثمار25.05 مليون درهم، فيما مال المستثمرون المواطنون نحو البيع.

ومالت المؤسسات نحو الشراء بصافي استثمار 566.96 مليون درهم، منها 3.49 ملايين في دبي، و563.47 مليوناً بأبوظبي، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو البيع بصافي استثمار 566.96 مليون درهم، موزعة بواقع 3.49 ملايين بدبي، و563.47 مليوناً في أبوظبي.

إفصاحات

ـــ قرر سوق أبوظبي للأوراق المالية، إدراج برنامج السندات العالمية متوسطة الأجل الصادرة عن شركة مجموعة الإمارات للاتصالات، بقيمة إجمالية مليار يورو، من فئتين، اعتباراً من اليوم.

ـــ أقر مجلس إدارة شركة الخليج للملاحة القابضة، تعيين عضو مجلس الإدارة أحمد الكيلاني، عضواً منتدباً في الشركة، ومنحه كافة الصلاحيات اللازمة لذلك.

ـــ أعلنت الشركة الخليجية للاستثمارات العامة، عن استقالة أحمد يوسف حبيب اليوسف من عضوية مجلس الإدارة، اعتباراً من 10 يونيو.

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