962 مليون درهم تصرفات عقارات دبي

المصدر: دبي - البيان

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي أمس 962 مليون درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 317 مبايعة بقيمة 776.38 مليون درهم، منها 17 مبايعة للأراضي بقيمة 145.08 مليون درهم و300 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 631.3 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 63 مليون درهم في منطقة الحبية الأولى.

وتصدرت الحبية الرابعة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 4 مبايعات بقيمة 22 مليونا. وجاءت مبايعة بقيمة 120 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات الشقق والفلل. وتصدرت حدائق الشيخ محمد بن راشد المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 63 مبايعة بقيمة 111 مليون درهم وتلتها منطقة برج خليفة بتسجيلها 33 مبايعة بقيمة 100 مليون.

وسجلت الرهونات 147.66 مليون درهم منها 13 رهن أراضٍ بقيمة 34.04 مليون درهم و58 رهن فلل وشقق بـ 113.62 مليوناً، أهمها بمنطقة الثنية الرابعة بقيمة 15 مليون درهم ورهن بمنطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بقيمة 14 مليوناً. وتم تسجيل 18 هبة بقيمة 38.85 مليون درهم أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 11 مليون درهم وأخرى في منطقة الصفا الثانية بقيمة 9 ملايين.

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