مجلس إدارة برنامج تمويل التجارة العربية يجتمع 16 يونيو

المصدر: أبوظبي - البيان

يعقد مجلس إدارة برنامج تمويل التجارة العربية اجتماعه السادس والعشرين بعد المائة يوم الأربعاء الموافق 16 يونيو 2021 برئاسة الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، الرئيس التنفيذي رئيس مجلس الإدارة.

سيناقش المجلس في الاجتماع تقريراً عن نشاط التمويل والخدمات التجارية الأخرى خلال الربع الأول من العام 2021، كما سينظر المجلس أيضاً في التقرير الدوري لكل من المحافظ الاستثمارية والبيانات المالية للربع الأول من العام 2020، وسيستعرض عدداً من الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول أعماله.

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