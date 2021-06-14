تباين إيجارات الشقق والفلل في دبي خلال 2021

المصدر: دبي- مشرق علي حيدر

يشهد سوق الإيجارات في دبي تبايناً في قيم الإيجارات منذ بداية العام الجاري، وإلى جانب عوامل العرض والطلب فإن موقع العقار ونوعيته ومساحته باتت عوامل فاعلة في تحديد القيمة، وفي صعودها أو هبوطها، وعلى صعيد العقارات السكنية المناسبة فقد تصدرت قرية جميرا الدائرية قائمة أكثر المناطق طلباً لاستئجار الشقق بأسعار مناسبة، تلتها عقارات منطقة النهدة، ثم بر دبي، التي شمل الانخفاض عقاراتها بالمثل.

صدارة

وتصدرت دبي مارينا قائمة الطلب على استئجار الشقق الفاخرة والمناسبة، تلتها منطقة وسط المدينة، أما الفلل السكنية فإن الصدارة كانت لمنطقة مردف، تلتها أكويا أكسجين، التي شهدت انخفاضات سعرية واضحة، فيما حافظت فلل منطقة جميرا على صدارة سوق إيجار الفلل الفاخرة، تلتها البرشاء ومنطقة أم سقيم.

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