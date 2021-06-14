ندوة لـ«تمكين المرأة» تعرض حوافز رائدات الأعمال بدبي

المصدر: دبي - البيان

نظمت اقتصادية دبي ومجلس سيدات أعمال دبي، مؤخراً، ندوة افتراضية تحت عنوان «تمكين المرأة»، دشنت النشاطات المشتركة بموجب الشراكة الاستراتيجية التي وقعها الجانبان في أبريل بهدف دعم رائدات الأعمال من أعضاء المجلس، وتوفير امتيازات وخدمات وتسهيلات مختلفة لهن. وجاءت الندوة ضمن سلسلة «حوار السوق» إحدى مبادرات اقتصادية دبي التي أطلقتها بهدف إيجاد منصة افتراضية مفتوحة لمختلف المواضيع التي تهم مجتمع الأعمال. وشاركت في الندوة التي أدارها إسحاق جون، مدير التحرير في صحيفة «خليج تايمز»، مريم الأفردي مدير إدارة الاتصال الحكومي في اقتصادية دبي، ونادين حلبي مدير تطوير الأعمال في مجلس سيدات أعمال دبي.

خدمات شاملة

وأشارت الأفردي أن اقتصادية دبي ومن خلال مؤسساتها التابعة لها مثل مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومؤسسة دبي لتنمية الاستثمار ومؤسسة دبي لتنمية الصناعة والصادرات، تعمل على دعم وتقديم خدمات شاملة ومتكاملة لرائدات وسيدات الأعمال، بدءاً من احتضان ودعم الأفكار المميزة وإطلاق المشاريع وتقديم الاستشارات وبرامج التدريب والتعليم والتمويل والتسويق، بالإضافة إلى توفير فرص تطوير الأعمال من خلال تعزيز التواصل بين مجتمع الأعمال وتسهيل وصولهن للأسواق المحلية والعالمية والإلكترونية. ودعت مختلف سيدات الأعمال للمشاركة في مؤتمر المرأة في التجارة الدولية – الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي تستضيفه مؤسسة دبي لتنمية الصناعة والصادرات إحدى مؤسسات اقتصادية دبي بالتعاون مع مركز التجارة العالمي بين 17-19 أكتوبر، مشيرة إلى أن المؤتمر يمثل مبادرة عالمية تهدف إلى ربط 3 ملايين امرأة بالأسواق الدولية بحلول 2021 من خلال دعم وتمكين النساء في مجال الأعمال.

ثمار الشراكة

وأشارت نادين حلبي إلى أن الندوة تعتبر أولى ثمار الشراكة الاستراتيجية الهامة التي تجمع مجلس سيدات أعمال دبي واقتصادية دبي، لتوفير وسائل الدعم للمرأة في ميادين العمل، ومنحها الخبرات والمعارف والتسهيلات، لتعزيز وعيها وقدرتها على الاستفادة من الحزم التحفيزية المتخصصة التي توفرها اقتصادية دبي لأعضاء المجلس، لافتة إلى أن الواقع الجديد في بيئة الأعمال يتطلب تضافر الجهود وتنسيق الشراكات، مؤكدة أن دعم سيدات ورائدات الأعمال بدبي في هذه الظروف أولوية قصوى للمجلس.

سهولة كبيرة

بات البدء بأي عمل تجاري في دبي أمراً في غاية السهولة، حيث يمكن لأي مستثمرة الاختيار من بين مختلف الفئات والأشكال القانونية واستكمال الإجراءات اللازمة لمزاولة الأعمال بصورة سلسة وسريعة من خلال المنصة الرقمية الموحّدة لتأسيس الأعمال «استثمر في دبي» عبر الرابط invest.dubai.ae، أو التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600500006 دون الحاجة إلى زيارة أي مركز خدمة.

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