سيشل: «إكسبو دبي» منصة عالمية للترويج السياحي وجذب الاستثمار

المصدر: دبي- اليازية البدواوي

تشارك جزر سيشل في معرض إكسبو دبي، تحت شعار «الحفاظ على الطبيعة»، حيث تركز على إبراز الجهود التي تبذلها المؤسسات المحلية والدولية، لحماية كنوز سيشيل الطبيعية. وتسعى سيشل للاستفادة من الحدث كمنصة رئيسة للعلامات التجارية الوطنية، وكمناسبة لتطوير القوة الناعمة للبلاد.

وأشار بيان لوزارة الثقافة بسيشل، إلى أن المشاركة تستهدف الترويج لتراث سيشل الثقافي والطبيعي المتنوع، وتعزيز صورة سيشيل كوجهة سياحية رئيسة. كما ستستخدم سيشل المعرض كمنصة دولية لجذب الاستثمار الأجنبي.

ووفقاً لما نشرته «وكالة أنباء سيشل»، فإن إكسبو دبي يأتي كاحتفال بالأفكار والثقافة والتعاون والابتكار، كما أنه أكبر حدث على الإطلاق في العالم العربي، وأيضاً أول معرض عالمي يقام في المنطقة، مضيفة: إن كل شيء يتعلق بالحدث، هو الأفضل.

وأشارت الوكالة إلى أن هناك فرصاً كبيرة متاحة لفناني الأداء ومجتمع الأعمال والحرفيين، لعرض مواهبهم ومنتجاتهم، من خلال منصات مختلفة. وفي هذا الصدد، قالت جيلين بريسون مساعدة مفوض جناح سيشيل بإكسبو دبي، إنه سيتم تسليط الضوء خلال الحدث، على جهود الدولة الجزيرة في الحفاظ على الاقتصاد الأزرق والأخضر.

حدث رئيس

وأضافت بريسون أن أهم حدث في جناح سيشيل، سيكون في 28 أكتوبر، ففي ذلك التاريخ، تحتفل الدولة الجزيرة بالهوية الكريولية لشعبها (وتشير في الأصل إلى الأشخاص المولودين محلياً من آباء أجانب)، كما سيتم الاحتفال باليوم الوطني في المعرض، وسيكون هناك سلسلة من الفعاليات المتنوعة، إلى جانب الأنشطة الثقافية.

ويوفر المعرض، الذي يستمر ستة أشهر، لأرخبيل الجزر الـ 115 في غرب المحيط الهندي، فرصة مميزة لتسويق نفسه للعالم، حيث من المتوقع أن يزور المعرض أكثر من 20 مليون شخص، خاصة أن اقتصاد الدولة الجزيرة، يعتمد على السياحة. وإلى جانب السياحة، تعد مصائد الأسماك، ركيزة أخرى لاقتصاد سيشل.

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